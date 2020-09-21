За что любимый летчик Сталина дважды сидел в тюрьме

«Сталинский сокол», как называли Валерия Чкалова современники, за свою короткую жизнь, вместившую всего 34 года, заслужил репутацию незаурядной личности. Его неуёмной энергии и экстрима с лихвой хватало и на совершение героических подвигов, и на недисциплинированное поведение, из-за которого он дважды успел побывать в местах заключения.

Ленинградский трибунал

Свой первый тюремный срок Чкалов получил в 21 год, когда проходил службу в расположении 1-й Ленинградской краснознаменной авиационной истребительной эскадрильи. Причиной послужили нарушение устава и дебош, устроенный им в состоянии алкогольного опьянения. Своим неподобающим поведением Валерий Чкалов выражал недовольство вынесенным ранее в отношении его дисциплинарным наказанием. Лётчик считал, что 20 суток гауптвахты было слишком строгим взысканием за явку на дежурство в пьяном виде.

Отбыв положенный срок, Чкалов отметил выход на свободу внушительной дозой спиртного и прибыл на аэродром к назначенному времени для выполнения запланированного учебного группового полёта. Ведя себя неадекватно, буяня и ругаясь за то, что его не допускают к штурвалу, он дискредитировал высокое звание командира Красной армии. Инцидент, произошедший 7 сентября 1925 года, очень не понравился личному составу и командованию эскадрильи, которое инициировало возбуждение судебного дела.

16 ноября 1925 года военный трибунал приговорил Чкалова к 6 месяцам лишения свободы. Такой мягкий вердикт, по мнению Николая Якубовича, написавшего книгу «Чкалов. Взлёт и падение великого пилота», был вынесен во многом благодаря характеристике, данной летчику начальником эскадрильи.

Между тем и этот срок оказался не окончательным: заступничество командования ВВС позволило ему покинуть тюрьму уже через два месяца. В 1926 году Чкалов восстановился в рядах РККА и продолжил службу, но, как показало дальнейшее развитие событий, своё поведение он менять не планировал.

Брянская тюрьма

Второй раз кумир многомиллионной советской молодёжи попал за решётку в 1928 году. За несколько дней до наступления обозначенного года Чкалов был назначен командиром звена 15-й Брянской авиационной эскадрильи.

28 июля 1928 года Валерий Павлович совершил свой первый проступок на новом месте службы: отрабатывая на гомельском аэродроме посадку на точность, он зацепил хвостом истребителя край оврага и причинил значительный урон летательному аппарату. Это происшествие, конечно же, не могло понравиться командованию, но, скорее всего, оно закрыло бы глаза на шалость пилота, если бы спустя две недели, 14 августа 1928 года, Чкалов, осуществляя на самолёте «Фоккер» перелёт из Гомеля в Брянск, не совершил свой очередной безрассудный поступок.

В 140 км от аэродрома Брянска, на разъезде Журбинка, находившемся неподалёку от станции Сураж, лихой лётчик неожиданно решил снизиться на недопустимо низкую высоту 5-10 м и пролететь под телеграфной линией. Задев провода, крылатая машина рухнула на землю. Был повреждён фюзеляж, воздушный винт, шасси и нижнее крыло, а пилот по счастливой случайности отделался лишь незначительными травмами.

Столь грубое нарушение дисциплины и несоблюдение устава авиации не могло остаться незамеченным со стороны руководства, которое решило провести серьёзное служебное расследование. Прежде всего было проведено врачебное освидетельствование старшего лётчика, в ходе которого Чкалов был признан негодным к лётной службе. В его медицинской карточке появились записи о наличии у пилота шизоидного статуса, излишней самоуверенности и тяги к злоупотреблению алкоголем. Через два месяца аттестационная комиссия постановила понизить Чкалова до должности рядового лётчика с вынесением последнего предупреждения о неполном служебном соответствии. Однако командование эскадрильи, памятуя обо всех прошлых антиподвигах Валерия Николаевича, нашло это решение слишком мягким и передало материалы о происшествии в военный трибунал.

Отстранив Чкалова от полётов, компетентные органы приступили к расследованию дела. В ходе разбирательства «сталинский сокол» заявлял следователям, что к совершению лихого поступка его подбило желание научить подрастающее поколение лётчиков бреющему полёту. В результате за дерзкое воздушное хулиганство ас, выполнявший 15 фигур высшего пилотажа, был приговорён судом к одному году лишения свободы с увольнением из рядов Красной армии.