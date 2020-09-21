Стоянов пожаловался на размер пенсии 

По словам артиста, размер его пенсионных выплат составляет около 23-24 тысяч рублей в месяц. Вдобавок к этому Стоянов получает надбавку от государства за звание народного артиста.

Вместе с тем звезда "Городка" заявил, что в ближайшее время его пособие уменьшится: