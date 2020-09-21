Юрий Стоянов пожаловался на размер пенсии.
По словам артиста, размер его пенсионных выплат составляет около 23-24 тысяч рублей в месяц. Вдобавок к этому Стоянов получает надбавку от государства за звание народного артиста.
Вместе с тем звезда "Городка" заявил, что в ближайшее время его пособие уменьшится:
«Получаю несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей. В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шаляпин озвучил размер своего прожиточного минимума.