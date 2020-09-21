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Стоянов пожаловался на размер пенсии 

Мира Маркина 1 час назад
Стоянов пожаловался на размер пенсии
Фото: РИА Новости
Юрий Стоянов пожаловался на размер пенсии.
По словам артиста, размер его пенсионных выплат составляет около 23-24 тысяч рублей в месяц. Вдобавок к этому Стоянов получает надбавку от государства за звание народного артиста.
Вместе с тем звезда "Городка" заявил, что в ближайшее время его пособие уменьшится:

«Получаю несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 тысячу рублей. В следующем году дочке исполнится 18 лет, уже будет меньше».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шаляпин озвучил размер своего прожиточного минимума.
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Люди , Юрий Стоянов
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