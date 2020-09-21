Джонсон сорвал железные ворота, торопясь на работу 

Дуэйн Джонсон , известный как «Скала», собирается сыграть в супергеройском фильме «Черный Адам». И актер настолько вжился в роль, что на днях снес железные ворота своего дома. Об этом Джонсон сообщил подписчикам на своей странице в Instagram.

Актер рассказал, что утром он очень спешил на работу, но из-за бури на территории его дома отключили все электричество, и автоматические дворовые ворота не открылись.

Сначала Дуэйн попытался воспользоваться гидравлической системой, которая помогала открывать тяжелые створки при отсутствии питания, но и она сломалась. И тогда актер решил позвонить в сервисную службу, но там ответили, что смогут прибыть на место только через 45 минут. Джонсону больше ничего не оставалось, кроме как самому избавиться от этих ворот:

«Я знал, что в это время меня ждали сотни членов производственной бригады, чтобы начать наш съемочный день. В итоге, я сделал то, что должен был сделать. Я толкнул, дернул и полностью сорвал ворота. Вырвал их из кирпичной стены, отрезал стальную гидравлику и швырнул на траву».

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Сервисная служба приехала к дому актера через час, и была напугана увиденным.