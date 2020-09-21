История эстонского Ганнибала Лектера и его супруги 

В советское время Эстонская ССР считалась своеобразной «лайт-версией» Запада. В республике работали дискотеки, где крутили западную музыку, в магазинах можно было без давки купить пепси и жевательные резинки, а в ресторанах заказать диковинные гамбургеры и виски. Именно в одном из таких модных таллинских ресторанов под названием «Палас» и работал наш герой — 25-летний официант Йоханнес-Андреас Ханни, которого жители города знают как «таллинского каннибала».

6 марта 1982 года в Таллине, на улице Валдеку был обнаружен труп мужчины с семью ножевыми ранениями. У убитого были вывернуты карманы и украдены деньги, ценные вещи и обувь, но следователи сразу поняли, что ограбление было не единственной целью убийства. Из бедра жертвы был вырезан внушительный кусок плоти, который убийца забрал с собо

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У большинства специалистов, видевших тело, не оставалось сомнений — мясо было вырезано не просто из-за садистских наклонностей убийцы. Его вырезали аккуратно ножом, причем в том месте, где слой мышц был наиболее толстым. Неужели в советском Таллине появился людоед?

Мужчину долго не могли опознать — жители улицы Валдеку и ее окрестностей никогда его прежде не видели, а документов не было или их унес с собой убийца. Удалось лишь выяснить, что, скорее всего, нападение произошло в 3 часа ночи: жители окрестных домов были разбужены в это время сильным собачьи лаем — этот район относился к сектору частной застройки и почти в каждом дворе был пес, а то и два.

Труп опознали, лишь когда объявилась жена убитого — она приехала из гостей и обнаружила, что мужа не было дома несколько дней. Жертвой убийцы оказался моряк Эймар Вибо, у которого преступник забрал, кроме денег и дорогих импортных ботинок, матросскую книжку и серебряное кольцо.

Следующее убийство произошло далеко от Таллина, в городке Йыхви на северо-востоке Эстонии. Там 22 мая 1982 года в своем доме был обнаружен убитым пенсионер Иван Сивицкий. Его убийца четыре раза ударил ножом в сердце, после чего отрезал половые органы и кусок мяса с бедра, как в случае с Вибо. Также преступник прихватил фланелевую рубашку и кожаный жилет.

Несмотря на похожий почерк, с убийством на улице Валдеку этот случай не связали. Расследование снова топталось на месте, не имея никаких зацепок. Сивицкий недавно приехал из Белорусской ССР, чтобы жить поближе к дочерям и не успел нажить ни врагов, ни друзей. Сначала в его убийстве заподозрили одного из зятьев — пьяницу и дебошира, с которым убитый накануне поссорился. Но у того было железное алиби — в ночь убийства он пьянствовал в нескольких километрах от места преступления.

Через два месяца было совершено еще одно убийство. В лесу возле поселка Лаагри была изнасилована и зарезана пенсионерка Евгения Кольцова , собиравшая малину. Тело этой жертвы нашли только осенью и над ним основательно успели поработать дикие животные. Добычей убийцы стали 30 копеек, автобусный билет и синтетическая комбинация розового цвета. Опознали Кольцову по платку и пуговицам на остатках одежды.

Молодой и интересный

25-летний красавчик-официант из популярного таллинского ресторана «Палас» Йоханнес-Андреас Ханни совсем не подходил под стереотипный образ маньяка-каннибала. Хорошая работа с достойной зарплатой и чаевыми, привлекательная внешность, модная одежда, молодая любящая жена, квартира в Таллине — полный набор успешного молодого человека тех лет.

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Но были у Йоханнеса и свои «скелеты в шкафу». Парень имел две судимости за кражи, одна из которых была совершена «по малолетке», а другая — уже в совершеннолетнем возрасте. Кроме этого, Ханни относился к тем, кого сегодня называют бисексуалами — его привлекали как девушки, так и парни, а с супругой он мог заниматься сексом, только нарядившись в женскую ночную рубашку.

Вырос убийца в семье провинциального баптистского пастора, где детей жестоко избивали за малейшую провинность. Йоханнес ненавидел родителей, поэтому быстро его вторым домом стала улица, а путь оттуда к первой судимости был совсем коротким. В колонии Ханне «опустили», что еще больше обозлило парня и сделало его безжалостным и распутным.

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Со своей супругой Пилле Йоханнес был знаком с детства. Девочка страдала тяжелой формой косоглазия и даже после операции была вынуждена носить специальные очки. Для нее «выбившийся в люди» официант был завидной партией, особенно после первого неудачного брака, который распался из-за ее супружеской неверности. Первый муж выгнал Пилле из дома за роман на работе, добившись через суд, чтобы их общий ребенок остался с ним.

19-летней Пилле очень нравился Йоханнес и ее не пугали даже его судимости, странные наклонности в сексе и заигрывания с мужчинами. Позднее, уже в СИЗО , она призналась, что когда муж первый раз принес домой человечину, она испугалась, но затем рассудила; «Если есть мясо, то его нужно поджарить».

Чета каннибалов зажарила часть бедра моряка Эймара Вибо на новенькой сковородке, но съесть смогли совсем немного, так как вкус мяса показался им отвратительным. Пилле даже не стала отмывать от человеческого жира сковороду и просто отнесла ее на мусорник. После этого пара снова пробовала человечину после убийства Сивицкого, но опять оказалась не в восторге от вкуса.

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Женщина рассказала следователям, что жестокость мужа ее пугала, но его подробные рассказы об убийствах невероятно заводили и после них секс был особенно ярким. Что касается человечины, то она готовила ее и ела, опасаясь за свою жизнь, так как боялась ослушаться своего ненормального супруга.

Сколько веревочке не виться…

После очередного убийства Йоханнес начал подозревать Пилле в том, что она хочет его предать. В сумочке жены он нашел начатую записку с заголовком «Явка с повинной», после чего решил убить женщину. Однажды ночью он нанес ей по голове несколько ударов молотком, но Пилле начала кричать и у маньяка не хватило духу закончить начатое. Он отвел супругу в медпункт, где ей оказали помощь и придумал историю о нападении неизвестного на ночной улице.

Но Пилле уже поняла, что рано или поздно муж убьет ее и решила выдать его властям. Она спрятала молоток, которым ее бил Йоханнес и окровавленную наволочку, которые могли бы доказать, что она не соучастница маньяка, а жертва. Ханни же старался повязать жену кровью — на очередное убийство он взял ее с собой. Пара напала на таксиста в его машине, но тот, получив от Йоханнеса несколько ударов ножом, смог вырваться и убежать. Пилле тогда наотрез отказалась помогать мужу-убийце, хотя тот дал ей нож.

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Предчувствуя скорую развязку и всерьез опасаясь за свою жизнь, Пилле оставила на работе в печатной машинке лист с признанием. Коллеги нашли его и тут же отнесли в милицию. Оперативники пришли домой к супругам, когда Йоханнеса не было дома и без особого труда обнаружили несколько вещей жертв. Задержали каннибала прямо на работе, вызвав его в кабинет директора ресторана под предлогом решения какого-то вопроса.

Йоханнес Ханни не раскаялся в своих зверствах и не выразил сожаления по погибшим. Он рассказал следствию, что выбирал жертв случайно — после ссор с женой или неприятностей на работе ему нужно было «выпустить пар». Свое пристрастие к каннибализму маньяк так и не смог объяснить. Экспертиза признала его психически неуравновешенным, но способным отвечать за свои поступки в полной мере.

Таллинскому людоеду было жаль только себя — на суде маньяк сказал: «Меня, наверное, расстреляют». Но до приговора людоед не дожил — его обнаружили в одиночной камере СИЗО повесившимся. Пилле Ханни, как соучастница, получила 12 лет колонии и освободившись уже после распада СССР эмигрировала в Финляндию.

Там женщина без малейшего зазрения совести принялась эксплуатировать свое прошлое. Пилле стала завсегдатаем телешоу, дала множество платных интервью прессе и, в конце концов, в 2008 году написала книгу «Я любила хищника». В своих литературных размышлениях людоедка оправдывала себя, обвиняя во всем неправильное воспитание мужа и обстоятельства.