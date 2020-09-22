«В смысле ты не пьешь водку?»: россиянка о Венеции

Татьяна переехала в Венецию из Москвы, потому что решила резко поменять свою жизнь. Италия всегда казалась ей страной мечты, и у нее хватило смелости осуществить ее. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в городе каналов и мостов.

Я никогда не планировала уехать за границу. Когда училась в Париже, мне хотелось выть от того, насколько все чужое и «неправильное». И это несмотря на то, что именно там я и нашла любовь, то есть своего будущего мужа. После окончания магистерской программы я как можно скорее сбежала на родину. Муж русский, так что мы вернулись из Парижа в Москву вместе.

И уж конечно, я не собиралась переезжать в Италию. Я даже втайне посмеивалась над теми, кто выбирал итальянский язык для изучения в университете. «Где вообще говорят на итальянском, кроме самой Италии, как он может помочь в карьере или просто на жизненном пути?» — думала я. Поэтому я изучала английский, французский, испанский и китайский. Кто же знал, что жизнь так иронична?

Особенности моей работы позволяли мне много путешествовать, и, несмотря на разнообразие и обилие направлений, хотя бы раз в год я улетала в Италию. И ни одно путешествие туда не обходилось без остановки в Венеции.

Да, конечно, все так, но ведь мечта совсем не должна быть рациональной, правда? Венеция была моим счастливым увлечением, моим городом поющих гондольеров и зеленых каналов, куда я возвращалась хотя бы раз в год из большой, шумной, современной, технологичной и холодной Москвы.

Шаг в сторону и вперед

После нескольких лет жизни в столице я поняла, что мне нужно сделать решительный шаг и поменять что-то в жизни. Новая стрижка или гардероб казались слишком банальным выбором, так что я решила: коль рубить, так с плеча. Нечего размениваться по мелочам. Хочу переехать туда, где много солнца, тепло, вкусно и красиво. Почему бы и не поближе к своей итальянской мечте?

Самый безопасный и легальный вариант переехать в Италию, по моему мнению, — это обучение. Я решила, что двухлетняя магистратура подходит мне идеально: за это время можно выучить язык и осмотреться вокруг, сориентироваться и решить, куда направиться дальше. Тем более, что, как потом выяснилось, в итальянской двухлетней магистратуре можно учиться до четырех лет, если вы очень увлечены своими академическими исследованиями.

@russianspyitaly

Образование в государственном университете в Италии стоит не так много — в диапазоне от полутора до трех тысяч евро. Да и стоимость жизни вполне сравнима с московскими ценами. Однако в системе итальянского образования есть отличная опция — стипендии. Огромное количество стипендий. Можно получить стипендию за свои академические успехи: если у вас красный российский диплом, у вас есть все шансы; а можно — по уровню дохода.

Собственно, получение стипендии и стало решающим фактором при выборе университета. В итоге я остановилась на Падуе. Университет основан в 1222 году, входит в мировые рейтинги, предлагает программы на английском и находится примерно в двадцати минутах езды от Венеции.

Среднестатистический российский доход вполне укладывается в границы требований для получения стипендии, большинство моих друзей из СНГ получают материальную помощь как социальное содержание. В зависимости от того, насколько мал официальный доход вашей семьи, вы можете рассчитывать на разную степень финансовой поддержки от итальянского государства и Евросоюза

Я знаю людей, которые не платят за учебу, живут в бесплатной студенческой резиденции, получают несколько сотен евро на расходы, а также едят в столовой по специальным талонам.

У меня, например, есть скидочный QR-код, по которому за четыре евро я могу получить в столовой первое (паста, ризотто, суп), второе (мясо или рыбу с гарниром) и десерт, а также безлимитные напитки (кола, спрайт, вода). Это очень помогает в выживании за границей, особенно в условиях глобальной экономической нестабильности.

Здесь с большим пониманием и уважением относятся к финансовому положению любого человека. К примеру, во время ковидного карантина у некоторых студентов не было возможности приобрести технику с камерой для видеоконференций или заплатить за высокоскоростной интернет. Университет запросил средства на поддержку студентов, и с нового семестра нуждающиеся студенты могут получить сим-карту с безлимитным интернетом и даже ноутбук — если соответствуют финансовым критериям.

«Чао, бэлла!»

Приветствия и комплименты вы услышите от каждого уличного продавца и официанта. Италия — это страна радостных, эмоциональных и немного театральных людей. Итальянцы приветствуют друг друга, знакомых и незнакомых приятными словечками, которые ничего не значат, но непроизвольно вызывают улыбку на лице и поднимают настроение. «Ciao, magnifico!» — говоришь на прощание какому-нибудь дедушке, как будто он сам Лоренцо Великолепный.

Здесь легко чувствовать себя желанным гостем или старым знакомым, который зачем-то надолго уехал на север и теперь наконец-то вернулся. Вы постриглись у парикмахера пару раз, и вот вы уже добрые знакомые: он знает о ваших успехах на работе и как здоровье вашей мамы, а вы в курсе дел его маленькой парикмахерской, и что, по его мнению, не так делает итальянское правительство. Официант в вашем любимом кафе будет знать ваше имя, откуда вы, почему переехали и ваши планы на будущее — не за чаевые (в Италии их почти не оставляют), а потому что разговаривать — это приятно.

@russianspyitaly

Конечно, выстроить настоящую прочную и искреннюю связь с местными не так просто, это требует усилий и времени, но в процессе адаптации вы не будете чувствовать себя потерянным чужаком, которому здесь никто не рад. Впрочем, если очень постараетесь, то даже здесь можно остаться социофобом, но это уже ваш выбор.

Забавно, что в какой-то мере в социализации мне помогает моя довольно типичная славянская внешность, светлые волосы и глаза. Таких в Италии даже на севере не очень много, так что, если у вас типичный типаж светленькой славянки, вы всегда будете в центре внимания.

«В смысле ты не пьешь водку?»

Да, стереотипы о русских в Италии такие же, как и во всем мире: в России холодно, мужчины суровы и неприветливы, женщины прекрасны и белокуры, ну и, естественно, мы все целыми днями пьем водку.

Так что когда я говорю, что у меня непереносимость крепкого алкоголя, это вызывает фурор похлеще, чем если бы я призналась в убийстве Кеннеди.

Вообще итальянцы иногда выдают удивительные перлы относительно России. Например, как-то я сказала, что мои родители живут на юге страны, после чего я услышала удивленный вопрос: в России есть юг? Рагацци, в России, может, и нет тосканских кипарисов или сиенских дуомо, но юг точно имеется!

«Приходите завтра»

Или на следующей неделе. А может и через месяц, как пойдет. Итальянцы затягивают все, что можно затянуть, от ремонта велосипеда до оформления гражданства. Конечно, это одна из основных причин, из-за которой многие иностранцы (да и коренные итальянцы) не выдерживают и сбегают из страны.

Все так медленно, неспешно, с часами ненужных разговоров и переливания из пустого в порожнее, с бесконечным переносом сроков и опозданиями — иногда хочется убежать в лес и поорать в пустоту.

В первый же момент, как вы сталкиваетесь с итальянской бюрократией (еще в России), вы начинаете осознавать, что ждет вас дальше, но еще не представляете масштабы катастрофы.

Поэтому, рассчитывая сроки на оформление любых важных документов, берите самый возможный максимум и прибавляйте еще пару недель.

Просто настройтесь на то, что все сроки будут пропущены, ничего не будет готово вовремя и в процессе вам придется бороться с некомпетентностью и ленью армии чиновников. Но хотя бы все будут вам улыбаться и понимающе качать головой, ни одной орущей головы с синдромом вахтера пока что в Италии мной замечено не было.

Настоящий маскарад

До начала глобальной пандемии и закрытия границ мне посчастливилось поучаствовать в Венецианском маскараде. Удовольствие недешевое, аренда исторического платья стоит от 200 евро и до бесконечности, плюс маски, плюс аксессуары по вашему желанию. Но это один из самых головокружительно прекрасных опытов в моей жизни.

Ходить по древним узеньким улочкам, мраморной плитке мостов над изумрудными каналами в атласном наряде, расшитом жемчугом и перьями, — дух захватывает! Ну и еще вызывает восторг у туристов с фотоаппаратами, каждый из которых, конечно, хочет сфотографироваться с очередной маской. А уж облегчение после снятия тяжеленного платья с корсетом после целого дня скакания по мостам — это даже круче, чем скинуть шпильки после рабочего дня, девочки поймут.

@russianspyitaly

К несчастью, после традиционного маскарада начался маскарад имени COVID-19. Наступил карантин. Кстати, само слово «карантин» было изобретено в Венеции. Оно произошло от словосочетания quaranta giorni, то есть «сорок дней». Таков был срок, на который отсрочивали вход в порт заграничным судам, чтобы избежать распространения одной из самых страшных болезней в истории, черной оспы. Как говорится, история циклична!

В нашем регионе не было недостатка в масках, их раздавали бесплатно в супермаркетах. Позже местные производители одежды стали шить дизайнерские маски, которые часто делаются специально под одежду или аксессуары. Так что сейчас можно увидеть молодежь в фантазийных масках, а старшее поколение — в масках в цвет сумки или платья. Все-таки мода у итальянцев в крови.

Dolce vita, или «Ну и черт с ним»

Говорят, что эта страна учит вас науке «сладкой жизни», или Dolce vita, но я трактую ее несколько иначе. Здесь я научилась не принимать ничего на личный счет и близко к сердцу, а просто с безмятежностью блаженного мученика продолжать пытаться получить свое.

Поезда отменили по необъяснимой причине, и теперь все последующие пересадки можно выкинуть в мусорку? Женщина в окошке почты отказывается продавать вам страховку, потому что не умеет ее заполнять? Офис по работе с иностранными студентами упорно продолжает отвечать по-итальянски? Ресторан принял заказ, но их кухня уже закрылась? Ну и черт с ним.

Садитесь в поезд с просроченным билетом, попросите женщину в окошке позвать другую коллегу, переведите Google-переводчиком письмо из университета, посетуйте официанту, что очень хотите есть, и вуаля! Кондуктор поймет, что неверный билет — это не ваша вина, на почте найдется осведомленный работник, и повар вернется на кухню, чтобы сделать именно вашу пиццу, раз уж вы уже здесь и действительно голодны.

@russianspyitaly

Выдохните, улыбнитесь и попробуйте снова — это наука, которой научила меня Италия. Здесь нет закрытых дверей, просто они очень старые и ржавые, иногда их нужно подтолкнуть. Иногда нужно толкать очень долго, но в итоге они откроются, или откроются двери рядом.

Вредные советы

Я слышу от многих, что Венеция их не впечатлила. Всегда находится человек, который морщит нос и свысока произносит: «Ой, были мы в Венеции, нам совсем не понравилось. Вонь, жара, толпа, дорого». Если вы из них, то для вас у меня есть специальный антигид из вредных советов.

Во-первых, ни в коем случае не останавливайтесь в городе на ночь! Приезжайте только на несколько часов, чтобы в полной мере насладиться суетливой беготней от одной достопримечательности к другой. Желательно, чтобы вы заранее ничего не прочитали о городе. Тогда вы с полной уверенностью сможете говорить, что во дворце перед вами нет совершенно ничего особенного!

Желательно приехать между 11 и 16 часами, чтобы попасть в самую толпу и жару, но при этом так, чтобы все приличные рестораны были еще закрыты для посещения.

Планируйте поездку на июль или август, тогда вы с полным удовлетворением сможете ныть, что в маленьком итальянском каменном городе летом жарко, а стоячая вода в каналах цветет.

Не уходите дальше площади Святого Марка или Риальто, вам же говорили, что в Венеции проще простого заблудиться, а Google Maps, Galileo, да и просто бумажные карты — это не для вас. Ешьте только около достопримечательностей и на улице, в идеале — прямо на площади Святого Марка. Кто же мог знать, что там, как и везде в Италии, есть фиксированная плата за сервис? Да и предположить, что цены там сильно выше среднего, просто немыслимо — это же исторический и туристический центр, откуда такие цены?

А если серьезно, я советую всем, кто собирается приехать в Италию, и конкретно в Венето, потратить совсем немного времени на выяснение интересных маршрутов прогулок по городу: это не так сложно, если у вас есть доступ в Google. Ну и, конечно, остановиться в Венеции на ночь, чтобы насладиться пустым городом в свете розовых фонарей из муранского стекла.

Татьяна рассказывает о своей жизни за рубежом в Instagram.