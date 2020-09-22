Почему успешных людей ломает алкоголизм 

Осуждать людей с тяжелой судьбой, которые нашли спасение на дне бутылке, не принято. Вот только среди алкоголиков нередко встречаются и успешные люди, жизнь которых не омрачена трагедиями. Зачем они начинают пить? Разбирался "Рамблер".

Снять стресс

В жизни успешных людей много забот и обязанностей, им ежедневно приходится нести груз ответственности, который подчас провоцирует стресс. Чтобы снять напряжение в конце дня они прибегают к помощи алкоголя, как к самому доступному решению проблемы. На деле же это "решение" лишь отодвигает неурядицы на второй план, но на утро они возвращаются вновь. Не желая разбираться с ними, человек снова хватается за бутылку. В конечном счете замкнутый круг формирует зависимость.

Отсутствие цели

В молодом возрасте целеустремленный человек старается не злоупотреблять алкоголем, осознавая, что регулярные попойки не помогут ему достигнуть желаемого. Спустя годы, когда мечта уже воплотилась, многие сталкиваются с горьким осознанием того, что им незачем жить. Все карьерные высоты уже достигнуты, дети взрослые и не требуют внимания, а вторая половинка занята своими делами.

Разочарование

Бывает и обратная ситуация. Всю свою жизнь человек старался на благо других: работал на высокооплачиваемой, но нелюбимой работе, чтоб прокормить семью, жертвовал собственным комфортом ради комфорта близких, игнорировал свои желания. В итоге к 40-50 годам он осознает, что у него никогда не было мечты и нет по сей день. Это осознание превращается в душевную пустоту которую человек начинает заполнять спиртным.