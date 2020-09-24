Русские мужчины признались, нужны ли им комплименты

В Сети громко обсуждается тема комплиментов. Российским мужчинам, как выяснил "Рамблер", есть, что сказать по этому вопросу.

Фото: Кадр из сериала "Земляк" Кадр из сериала "Земляк"

Так, россияне на одном из популярных форумов рассказали, нуждаются ли они в комплиментах от женщин.

"В адрес мужчин, в среднем, не особенно часто отпускают комплименты, но это не значит, что мы в них не нуждаемся. Скажите при встрече что-нибудь приятное знакомому мужику — возможно, это сделает его день (а то и год)...", написал один из пользователей, рассказавший, что один комплимент от кассира в столовой "сделал его день".

Многие мужчины рассказали, что им оказывается, очень приятно принимать любые теплые слова в свой адрес:

"Мне продавщица фруктов сказала "спасибо, прелесть", я чуть не расплакался)";

"Да что уж там, у нас в городе есть кондукторша, которая, протягивая билет, говорит всем "держи, зайка", и все равно приятно";

"Стоял в метро, подошла незнакомка, поздоровалась, сказала, что классно выгляжу, об******я от счастья";

Однако многие мужчины признались, что теплые слова обычно воспринимают как что-то корыстное:

"Мне комплименты всегда делали для того что польстить, а потом попросить меня о помощи, денег попросить, ну или по иному как то мне напряги устроить, поэтому я теперь любые теплые слова, от любой девушки воспринимаю максимально настороженно и ищу где подвох".

Другие рассказали, что часто видят в комплиментах и даже простых улыбках от женщины флирт:

"Хотел как раз об этом написать. С женщинами вообще не понятно, когда она флиртует, а когда ей вообще нас****ь и она просто вежливая=\ Женщины, зачем вы актрисы такие...".