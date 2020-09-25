Как советские солдаты 49 дней выживали в океане

Нынешнее молодое поколение вряд ли знает, что случилось с баржей Т-36, и уж точно не вспомнит, кто такой Асхат Зиганшин. А когда-то младший сержант был настолько популярен, что его имя перешло в дворовой фольклор.

Юрий — Гагарин.

Зиганшин — татарин.

Герман — Титов.

Никита — Хрущев.

Так звучала детская считалка, известная в 1960-е года. Что же такого сделал Зиганшин, что заслужил стоять в одном ряду с самыми значимыми людьми СССР? Давайте вспомним, как 21-летний старшина прожил в открытом океане 49 дней и спас своих напарников от гибели.

Шторм

То, что баржу Т-36 оторвало от бочки и унесло по течению — горькая ирония судьбы. Зимой 1960 года вблизи острова Итуруп бушевали частые бури, поэтому самоходные судна предусмотрительно вытащили на берег. Оставили только Т-36. Нужно, чтобы кто-то был на подхвате на случай, если понадобится разгрузить или загрузить корабль.

В тот вечер, 17 января на барже было четыре человека: вышеупомянутый Асхат Зиганшин, а также Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский и Иван Федотов — рядовые. Ребята почти никогда не покидали свое хорошо оборудованное место. Остались и на этот раз пережидать бурю. Как вдруг трос лопнул и судно понеслось по волнам.

Участники события вспоминали, что их примерно 10 часов носило недалеко от берега.

Но из-за плохой видимости, сильного снега и ветра не получалось ни бросить якорь, ни прыгнуть в воду и доплыть до суши. А потом прошел циклон, и баржа отправилась в открытый океан.

К счастью, судно не особо пострадало, за исключением небольшой пробоины, которую заткнули подручными средствами. Еще в воде потерялся ящик с надписью Т-36 и спасательный круг. Эти предметы дали понять прибрежным солдатам, что баржа погибла и что искать ее бессмысленно.

Две картофелины в день

Итак, четверо молодых людей остались один на один со стихией. Более того, из газеты Зиганшин узнал, что район, где они оказались, до конца февраля закрывается для кораблей из-за испытания баллистических ракет. Следовательно, им нужно было как-то пережить целых полтора месяца.

На барже хранились кое-какие запасы провизии. Нашлось два ведра картошки, килограмм крупы, буханка хлеба, 1,5 банки тушенки и 1,5 смальца, пачка чая, пачка кофе, а также 120 литров воды, которой охлаждали двигатели. Жидкость была ржавая и отвратительная на вкус, но лучше, чем ничего.

Зиганшин распланировал ежедневное меню. Чтобы его команда не ослабла, он ввел режим жесткой экономии постепенно. Сперва съедали в день по две картофелины, две ложки крупы и две ложки тушенки каждый, затем перешли на одну. С водой было немного получше. В те дни часто шли ливни. Можно было разослать на палубе простынь, собрать дождевую воду и отжать ее в чайник.

В качестве топлива использовали все, что не жалко. Сжигали ветошь, покрышки, доски, пояса, обрывки бумаги и даже спасательный круг.

Однако баржу ломать не стали. Федотов вспоминал, что у них рука не поднялась бросить в огонь палубу или часть обшивки — все-таки, судно спасло им жизнь и по-прежнему было их домом.

Из развлечений оставалась гармошка, на которой играл Поплавский, и книги. Ребята вслух читали друг другу «Мартина Идена» Джека Лондона и размышляли, почему главный герой решился наложить на себя руки. Символично, что им попался именно этот автор, воспевавший человеческую силу духа.

Суп из сапог

На 37 день съестное закончилось. Парни начали употреблять в пищу то, что можно прожевать. Кожаные ремни, пояс от рации и кусочки кожи из-под мехов гармошки нарезали на полоски и варили из них похлебку. Зиганшин распотрошил даже кирзовые сапоги. Их вскипятили в океанской воде, разделили на части, запекли в огне и ели получившиеся угольки.

Команду сводил с ума не только голод, но и холод. Топливо было на исходе.

Приходилось спать в самодельном мешке из одеял и прижиматься друг к другу, чтобы хоть как-то согреться.

Несмотря на полузабытье, Зиганшин продолжал вести бортовой журнал и отмечать дни в календаре. Записи были однообразными и лаконичными. В конце концов ребята потеряли надежду на выживание. Они договорились попрощаться друг с другом перед смертью, а последний должен был написать на видном месте баржи их имена.

Но этого не понадобилось.

Награда

7 марта в три часа дня одинокое судно обнаружил воздушный патруль из Сан-Франциско. Чуть позже за солдатами прислали вертолет. Изначально Зиганшин не хотел садиться на борт к иностранцам и попросил запас еды, воды, спичек и горючего, чтобы добраться домой своим ходом. Однако он и его побратимы находились в настолько плачевном состоянии, что оставить их в океане было бы преступлением.

Едва спасенные оказались среди людей, им предложили бульон, хлеб и кофе. Американцев удивило, насколько порядочно ребята вели себя за столом.

Вместо того, чтобы наброситься на еду, они спокойно передавали тарелки друг другу. Военная выдержка, как-никак!

Позже информация о четырех путешественниках разнеслась по всему миру. Вопреки опасениям Зиганшина, их не приняли за предателей родины. Никита Хрущев лично отправил телеграмму в США с поздравлениями, а министр обороны СССР присвоил им ордена Красной звезды за проявленное мужество. Кроме того, четверку без экзаменов приняли в мореходное училище, а Асхат получил внеочередное звание старшего сержанта.