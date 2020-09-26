Как воевал лучший минометчик Великой Отечественной 

Число «5» для Степана Зольникова было знаковым: 5 медалей «За отвагу» и еще столько же — за мирные заслуги: доктор Зольников стал обладателем 5 медалей ВДНХ СССХ (из них две золотые) за сенсационные достижения в медицинском приборостроении.

Недоучившийся студент

В 2001 году (Степан Зольников еще был жив, он умер 4 года назад) в очерке о героическом минометчике газета «Красная звезда» писала, что этот паренек из мордовской деревни поначалу строил педагогическую карьеру — на протяжении двух лет преподавал в средней школе математику, поступил в пединститут. Но проучился всего месяц — призвали в ряды РККА. Степан Зольников начал служить связистом как раз в момент начала финской «зимней» войны. Воевал на Карельском перешейке, участвовал в штурме «линии Маннергейма».

Затем стрелковый полк Зольникова перебросили на остров Гангут, на котором в течение 5 месяцев советские войска сдерживали наступления гитлеровцев на подступах к Ленинграду.

Первая медаль «За отвагу»

По воспоминаниям самого Степана Зольникова, одним из самых трудных участков Ленинградского фронта (на этом фронте он сражался практически всю войну) были Синявинские болота. Здесь Зольников воевал командиром минометного расчета. Расчет в сентябре 1942 года прикрывал наступление своего подразделения, уничтожая минометным огнем гитлеровские стрелковые точки. Но советских минометчиков самих накрыла вражеская мина. Погибли все, кроме Степана Зольникова — осколок гитлеровской мины раздробил его наган и повредил тазобедренный сустав.

Тяжелораненого Зольникова эвакуировали в госпиталь и прооперировали. Почти без наркоза. Зольников именно после этой операции дал себе зарок: останусь живым — буду медиком, стану избавлять больных людей от страданий. Кое-где в Интернете пишут, что первую медаль «За отвагу» Зольникову дали именно за тот бой, но это не так — его наградные листы опубликованы и легко хронологически проследить, когда и за что минометчика награждали. Первая «Отвага» им получена в сентябре 1943 года, когда Зольников в бою сам наводил миномет (наводчик получил ранение), в результате чего огнем этого артиллерийского орудия было уничтожено свыше десяти вражеских военнослужащих.

Опытный минометчик

В январе 1944 года, судя по наградным документам Степана Зольникова, он с разницей в несколько дней был представлен ко второй медали «За Отвагу» и ордену Славы III степени — его расчет минометным огнем уничтожил гитлеровское пулеметное гнездо, удачно отбивал атаки противника. Более того, командир лично уложил до 10 фашистов из винтовки и даже сумел захватить вражеский автомобиль…

Исходя из документов тех лет и данных биографов этого отважного минометчика, Зольников умел с толком использовать миномет в боевой обстановке, вовремя менял позиции, хорошо ориентировался в условиях как наступления, так и обороны. Три последующих медали «За отвагу» он также получил в 1944 году, причем приказы на две из них были подписаны с разницей в 10 дней — в июле. В одном случае Степан Зольников будучи старшиной роты сумел сберечь более двух десятков ящиков с минами во время переправы и своевременно доставлял роте боепитание и продовольствие, в другом, командуя минометным расчетом, уничтожил до двух десятков финнов и ликвидировал три огневые пулеметные точки противника.

Пятую «Отвагу» гвардии старшине Степану Зольникову вручили за успешную атаку, в результате которой он и два его подносчика мин сумели захватить группу немцев в плен, а троих гитлеровцев застрелить.

Послевоенные заслуги

Как писала «Красная звезда», Степану Зольникову после войны удалось выполнить данное самому себе обещание — он стал медиком, и не простым — анестезиологом с мировым именем. С отличием окончил московский мединститут, со временем защитил кандидатскую и докторские диссертации. В 1970 годах доктор Зольников изобрел уникальный, не имевший аналогов в мире прибор, позволяющий делать операции на сердце при искусственном охлаждении головного мозга и отсутствии кровообращения.

У Степана Зольникова было множество международных и отечественных наград за вклад в медицину. Примечательно, что еще одно, и тоже боевое, ранение он получил в 60-х годах, когда находился в командировке на Кубу во время Карибского кризиса — тогда госпиталь, где в качестве анестезиолога в хирургической операции принимал участие Зольников, обстреляла диверсионная группа. Анестезиолог был ранен в руку.

Долгие годы Степан Зольников трудился заместителем директора Центрального научно-исследовательского института рефлексотерапии, после выхода на пенсию продолжал консультировать своих коллег. Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».