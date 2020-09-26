«А потом было соборование. Таинство, которое совершают над больным. Оно идёт час или около того. Ивица сидел, потом с трудом встал и стоял на костылях. На лице было мучение. Рядом — мощи чудотворца. На последнем чтении Евангелия Ивица даже смог встать на колени. С огромным трудом. Ему помогали. А потом — то, что вы видите. Костыли уносят в машину. Он идёт сам, будто заново учась ходить. Дома будут слезы его матери, родных и благодарность за чудо», — поделился Борис с подписчиками.