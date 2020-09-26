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Борис Корчевников показал момент чудесного исцеления больного 

Экспресс газета 5 часов назад
Борис Корчевников уехал паломником в Черногорию. В своем Инстаграме телеведущий показывает местные монастыри и делится своими наблюдениями.
Вчера Борис показал ролик, на котором запечатлен момент исцеления инвалида-колясочника. Чудо произошло в известном православном монастыре Острог. Молодой мужчина, который недавно было парализован, после того как приложился к иконе, встал на ноги.

«А потом было соборование. Таинство, которое совершают над больным. Оно идёт час или около того. Ивица сидел, потом с трудом встал и стоял на костылях. На лице было мучение. Рядом — мощи чудотворца. На последнем чтении Евангелия Ивица даже смог встать на колени. С огромным трудом. Ему помогали. А потом — то, что вы видите. Костыли уносят в машину. Он идёт сам, будто заново учась ходить. Дома будут слезы его матери, родных и благодарность за чудо», — поделился Борис с подписчиками.

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Люди , Борис Корчевников
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