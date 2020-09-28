Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яков Джугашвили: судьба старшего сына Сталина 

Русская семерка 25 минут назад
Яков Джугашвили: судьба старшего сына Сталина
Фото: Русская семерка
Старшего лейтенанта Красной армии Якова Джугашвили взяли в плен 17 июля 1941 г. солдаты 39-го танкового корпуса вермахта. Первый сын Сталина был далек от политики — работал помощником электромонтера, затем инженером, а потом ушел в Артиллерийскую академию и в мае 1941 г. стал командиром артбатареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии. Подобно многим молодым офицерам, он вступил в ВКП (б). 22 июня Яков пошел на войну и вскоре оказался в окружении под Витебском, и, как и большая часть находившихся в Белоруссии красноармейцев, быстро попал в плен.
Поведение сына Сталина в плену имело политическое и пропагандистское значение. Уже на первом допросе 18 июля он показал себя неоднозначно. От сына вождя СССР и коммуниста можно было ожидать, что его речи риторикой будут походить на газету «Правда». Но получилось не совсем так, хотя по большинству вопросов Яков вступил с допрашивавшими его капитаном Реушле и майором Гольтерсом в довольно горячий спор. Так, в ответ на замечание о том, что по данным немцев, в советских войсках невысок авторитет политических комиссаров, Джугашвили заявил, что те комиссары, которые искренне верят в коммунизм, «пользуются любовью и уважением». Нелюбовь к колхозам Яков объяснил тем, что великие реформы часто непопулярны у некоторых групп населения, а главных советских полководцев (Тимошенко, Ворошилова и Буденного) хвалил как выдающихся командиров. Кроме того, сын Сталина возмущался, услышав утверждения об убийствах немецких военнопленных красноармейцами, и говорил, что видел, как с пленными хорошо обращаются, а приказа об убийствах и быть не могло.
Поспорили офицеры вермахта с Яковом Джугашвили и о поведении немецких диверсантов-парашютистов, которых в советских войсках ненавидели за жестокость. Яков заявил, что «методы и характер их борьбы… очень коварные», тогда как немцы протестовали: «Но это же совершенно неверно!» Но доказать Сталину они ничего не смогли — Яков Джугашвили был уверен в факте, что немецких диверсантов «ловили в форме наших красноармейцев и милиционеров», а у одной немецкой диверсантки «нашли флакон с бациллами чумы», чтобы отравлять колодцы. Конечно, допрашивавшие не поверили и объявили все это «сказочками» пропагандистов. Что касается общих политических вопросов, тут старший лейтенант Джугашвили оказался вполне лоялен своему отцу — считал, что советская власть принесла народу многие блага, и оценивал ее безусловно выше прежней — буржуазной царской. Россия, по словам Сталина, благодаря большевикам имеет свою промышленность и ни от кого не зависит, хотя Первая мировая война разорила страну, и было чрезвычайно трудно проводить индустриализацию. Офицеры вермахта были уверены, что виновен в разорении большевизм, а не мировая война.
Но было и кое-что, в чем Джугашвили и немцы сошлись — неприязненное отношение к евреям. В разговоре о евреях в Красной армии Яков сказал, что евреи «где лучше, туда и бросаются», а «русский народ всегда питал ненависть к евреям». «Они не умеют работать, — говорил Джугашвили, — евреи и цыгане одинаковы, они не хотят работать. Главное, с их точки зрения, — это торговля», и «поэтому их и не уважают». Эти строки в стенограмме допроса выглядят особенно странно: если поверить в то, что Яков Джугашвили испытывал личную неприязнь к евреям (а не пытался антисемитскими высказываниями расположить к себе немцев), становится весьма непросто объяснить его антисемитизм, ведь в супруги Яков выбрал себе еврейку — Юдифь Исааковну Мельцер.
Так или иначе, даже разговор о евреях вновь привел к спору немцев и Якова Сталина — те, убежденные, что в СССР правят евреи, почему-то думали, что жена Иосифа Сталина тоже еврейка. Яков явно разозлился: «Жена моего отца? Все это слухи, что Вы там говорите. Ничего общего. Никогда. Нет, нет, ничего подобного! Ничего подобного. Что Вы там говорите? Никогда в жизни ничего подобного не было! Его первая жена грузинка, вторая — русская. Все!» Допрос, похожий на острую дискуссию, завершился обсуждением перспектив войны и состояния советской авиации — Яков верил, что предстоит долгая борьба, и что советская авиация, сильно пострадавшая в первые дни войны, еще доставит немцам хлопот. Он верил, что у немцев не получится взять Россию так просто, как они думают. Тогда они, должно быть, не обратили внимания на его слова. Они вообще посчитали, что ничего ценного он им не сообщил и сообщить не может.
Якова Джугашвили немцы держали в концентрационном лагере Заксенхаузен. 14 апреля 1943 г. он бросился на проволоку ограждения лагеря и был застрелен охранником — роттенфюрером СС Конрадом Хафрихом. Но погиб он еще до того, как пуля попала в голову — от удара электричеством (ток пропускали через проволоку). Будучи ценным пленником, он никак не послужил немцам и ничего не сделал для их пропаганды, а достойно переносил плен до самой смерти.
Русская семерка: последние новости
«Спрятался в сейфе»: как пытались взорвать Дзержинского «Спрятался в сейфе»: как пытались взорвать Дзержинского Валерий Чкалов: за что любимый лётчик Сталина два раза сидел в тюрьме Валерий Чкалов: за что любимый лётчик Сталина два раза сидел в тюрьме Степан Зольников: как воевал лучший миномётчик Великой Отечественной Степан Зольников: как воевал лучший миномётчик Великой Отечественной
Комментарии
Люди , Яков Сталин , Яков Джугашвили , газета "Правда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с советским Дворцом Советов
Что случилось с советским Дворцом Советов
Русские традиции, от которых давно пора отказаться
Русские традиции, от которых давно пора отказаться
Вещи, которые не страшно купить по фиксированной цене
Вещи, которые не страшно купить по фиксированной цене
Новости партнеров
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Мистические находки, сделанные на дне океана
10:20
Мистические находки, сделанные на дне океана
Истории Вещи
Путешественник во времени рассказал о будущем мира
10:01
Путешественник во времени рассказал о будущем мира
Люди Истории
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
00:34
Пухлая кошка предпочла «умереть», лишь бы не худеть
Безумный мир
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
05:42
Пророчество, сковавшее жизнь Пушкина
Люди Истории
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
04:06
Мотоциклисты выжили, наехав на оголенный провод
Люди
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
12:04
Побеги из тюрем, окончившиеся эпичными провалами
Люди
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
06:13
Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение