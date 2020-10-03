Русские холостяки признались, как им живется одним

На одном из популярных форумов в Сети россияне обсуждают, как на самом деле живется одиноким мужчинам в РФ. Оказалось, мнения на этот счет разделились. Кому-то прекрасно удается обходиться без женщины, но некоторым все же очень нужна вторая половина. "Рамблер" разбирался в комментариях российских мужчин в Сети.

Соцсети

Часть русских мужчин рассказала, что в холостяцкой жизни одни только плюсы:

"Мне 30, живу один, никогда не был женат и вообще не хочется с кем то жить. Мне и одному прекрасно"

"Я холостяк. Ребят. Это так офегенно!"

"Аналогично. Причем помимо многочисленных плюсов холостяцкой жизни, я еще испытываю удовлетворение от того, что никому не испортил жизнь. Какой же я молодец, надо выпить за это.

"Живу один, однушка 49 квадратов. 2 велосипеда, машина. ЗП позволяет два раза в год ездить куда-нибудь в отпуск. Бассейн, бокс, баня, работа. Друзья. 30 лет. уже 2 года кайфую. Приходишь домой, дома порядок, чистота, посуда помыта, кровать заправлена, захотел приготовил что-нибудь вкусное, плов, шурпу, захотел поел в кафе. Пока все устраивает. ".

Многие видят в холостяцкой жизни и плюсы, и минусы:

"Холостяку наоборот хорошо одному. Забот почти нет, делай что хочешь. Тяжко может быть только психологически, потому что грустно быть одному…"

"Всю жизнь живу один, и понимаю, что все меньше хочется чтобы рядом ещё кто-то был. Конечно порой «накатывает» тоска— но только порой)"4

Это неправильно всеж— но одному— збс. Хотя все эти угрожающие разговоры про стакан воды в старости— не лишены смысла…;

"Я долгое время жил один и был холостяком, в 30 лет впервые решил попробовать пожить вдвоем с девушкой. до этого всегда наслаждался свободными отношениями, зачастую проблем с кем провести ночь не было…

если найти любимого человека, или хотя бы просто человека, с которым общие интересы и максимально комфортно — то намного веселее… всегда есть компания, собутыльник, и все остальные приятные бонусы".

Некоторые мужчины признались, что на самом деле жить одним им невыносимо грустно:

"Я холостяк. Ребят. Это так хреново. Едешь с работы и понимаешь, что тебя никто не ждёт и нахрен ты кому нужен. Смотришь кино и не с кем его даже обсудить. Ешь в одиночестве, спишь в одиночестве. Хочешь сходить в кино/театр/кафе? Иди один.