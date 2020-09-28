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Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Почему Анна Ахматова всю жизнь провела лёжа
Фото: gumilev.ru
В воспоминаниях о поэтессе Анне Ахматовой упоминается одна необычная деталь — поэтесса всегда находилась в лежачем положении. Женщина могла принимать гостей лежа или просто провести в кровати целый день, хотя никаких нарушений с конечностями у нее не было. «Рамблер» выяснил, в чем дело.
Скорее всего, главной болезнью Анны Ахматовой была болезнь души. Убитый муж и репрессированный сын — не каждая женщина сможет справиться с такой болью. Анна не была приспособлена к жизни и быту, обучаться этому поэтесса не желала, а проводила дни в депрессии, не вставая с кровати. В ее доме всегда был минимум вещей, отсутствие уюта никогда не смущало поэтессу.
Когда жизненные обстоятельства стали невыносимыми, Ахматова продолжала лежать во имя своей лежачей забастовки. Женщина жила в комнате в коммуналке с бывшим вторым мужем и его новой семьёй, а также с семьёй бывшей прислуги.

«Я ведь в действительности не такая беспомощная. Это больше зловредство с моей стороны».

Кстати, творчеством Ахматова тоже предпочитала заниматься лежа, как и принимать гостей, как и проживать свою жизнь. Это было свойственно ее натуре, аккумулировать физическую энергию ради творческой.
Забавно, но все окружающие поэтессу люди принимали ее необычный жизненный распорядок, помогали убираться в доме и просто ценили ее такой, какая она есть.
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Люди , Анна Ахматова
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