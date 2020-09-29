Россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился ощущениями

Россиянин с ником vanya13 опубликовал пост на «Пикабу», в котором поделился впечатлениями о покупке хлеба за 423 рубля. Он рассказал, что не заметил какой-либо значительной разницы во вкусе между ним и более дешевым хлебом.

«Сходил я тут за хлебушком. Решил не экономить, ну а че? Один раз живем, так сказать», — отметил автор (орфография и пунктуация сохранены). Для дегустации он отрезал кусок хлеба и сделал бутерброд со сливочным маслом и сыром.

В итоге россиянин заключил, что хлеб «норм», а на вкус «почти как хлеб за 23 рубля», только с «легким привкусом роскоши». Его публикация набрала более 12 тысяч лайков. Многие в комментариях оценили рецензию на хлеб, а также поделились похожими историями о покупках дорогих продуктов.

GrayScare сообщил, что уже несколько лет печет хлеб самостоятельно в хлебопечке.

«Вообще не представляю, из чего надо делать хлеб, чтобы он столько стоил», — возмутился он.

Юзер в шутку заметил, что, вероятно, для такого дорого мучного изделия муку мололи «вручную девственницы на жерновах из метеорита», а вместо воды использовалась роса с альпийских цветов.

Некоторые пользователи также вспомнили о том, что хлеб может стоить и дороже 500 рублей. Юзер robotron1715 опубликовал фотографию из лавки Германа Стерлигова , на снимке видно, что цена на некоторые виды хлеба доходит до нескольких тысяч рублей.

Ранее журналистка издания Gizmodo Виктория Сонг проголодалась на работе и воспользовалась программой, определяющей оптимальное количество ингредиентов для идеального бутерброда с арахисовой пастой и бананом. Она решила приготовить себе сэндвич по инструкции, однако ее ждало разочарование.