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Россиянин съел хлеб за 423 рубля и поделился впечатлениями 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россиянин с ником vanya13 опубликовал пост на «Пикабу», в котором сравнил дорогой и дешевый хлеб. Парень купил буханку за 423 рубля и рассказал о своих впечатлениях.

«Сходил я тут за хлебушком. Решил не экономить, ну а че? Один раз живем, так сказать», —посмеялся автор.

Для насыщенности вкуса он дополнил хлеб маслом и сахаром, но никакого поразительного отличия в своем дорогом бутерброде парень не нашел.

«Норм, на вкус почти как хлеб за 23 рубля только с легким привкусом роскоши».

Люди поделились другими своими историями, когда они покупали что-то дорогое, но приобретение ничем не было лучше его бюджетной альтернативы.
Некоторые признались, что пекут хлеб сами и даже не представляют, что можно заложить в своимость для такого ценообразования.

«Вообще не представляю, из чего надо делать хлеб, чтобы он столько стоил».

«Вероятно муку мололи вручную девственницы на жерновах из метеорита».

Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые опасно разогревать.
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Люди , Видео
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