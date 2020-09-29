Почему Бориса Годунова считали английским шпионом 

При Борисе Годунове в России расширяется деятельность Лондонской Московской компании, а русские люди впервые отправляются на обучение за границу — именно в Англию. Учитывая роль Англии во многих событиях в России последующих веков, некоторые считают, что ещё Борис Годунов начал подспудное подчинение России интересам английской короны, был, так сказать, «агентом влияния».

При Иване Грозном

С 50-х гг. XVI века начались интенсивные торговые сношения Англии и России и обмен посольствами. Царь Иван IV дал английским купцам большие привилегии: беспошлинную торговлю многими товарами, устройство торговых дворов в важных городах, право экстерриториальности. Он даже списывался с английской королевой Елизаветой I на предмет женитьбы на одной из родственниц королевы и возможности эмигрировать в Англию в случае его свержения в России.

Не всегда эти отношения были безоблачными. В какой-то момент Иван Грозный рассердился на английских купцов и отобрал у них большинство привилегий. Предлогом послужила досада на несговорчивость Елизаветы по вопросам сватовства и политического убежища, но главной причиной, вероятнее всего, были жалобы русских купцов на нежелательную конкуренцию англичан. Правда, к концу царствования Ивана IV почти все привилегии были англичанам возвращены.

Продолжение привилегий

Когда в марте 1584 года умер Иван Грозный, то среди русской знати разгорелась борьба за влияние на нового царя Фёдора. Находившийся в то время в Москве английский посол Джером Баус вспоминал, что думный дьяк Андрей Щелкалов, имевший тогда большое влияние, заявил ему с насмешкой: «Царь английский умер!». Бауса на время подвергли домашнему аресту, но скоро отправили из России восвояси. Разгневанный Баус не захотел взять письма и даров царских к королеве. Возник неприятный дипломатический инцидент, который с российской стороны старался сгладить именно Годунов.

По его инициативе следом за Баусом в Лондон был отправлен прибалтийский немец Роман Бекман. Он вёз грамоту, в которой вся вина за возникшее недоразумение возлагалась на Бауса и подчёркивалось неизменно стремление русских государей находиться с английской королевой во взаимной приязни и чести.

В 1585 году царём Фёдором по настоянию Годунова был отправлен в Англию послом купец Лондонской Московской компании Джером Горсей, с ласковой грамотой к королеве. Елизавета поняла, с кем из сильных людей России надо иметь дело в интересах Англии. В ответном послании она особенно льстила царице — сестре Годунова — и самому Борису.

Годунов в 1587 году восстановил право англичан на беспошлинную торговлю (тем самым, как отмечал Карамзин, «лишив казну 2000 фунтов стерлингов ежегодного доходу»), но с некоторыми ограничениями. Лондонской компании было разрешено торговать только оптом и только английскими товарами, а не перекупленными.

Елизавета просила ещё особого права для английских купцов быть подсудными только личному суду шурина царского, то есть самого Годунова, а также английской монополии на торговлю импортными товарами в России. Борис счёл невозможным удовлетворить эти пожелания. В ответной грамоте он писал, что затворить торговый путь в Россию купцам других стран невозможно, «ибо море-окиан есть путь Божий, всемирный, незаградимый». Относительно прочих требований Годунов поручил дьяку Щелкалову, считавшемуся врагом англичан, самому сформулировать отказ, присовокупив, что «шурину царскому, знаменитейшему боярину великой державы Российской, неприлично самому отвечать на бумагу столь нескромную».

Списание английского долга

Следующее недоразумение возникло уже в 1588 году. Английские купцы слишком обнаглели, брали у русских бояр большие суммы в долг и не отдавали их, рассчитывая на покровительство Годунова. Им вменяли задолженность на 20 тысяч с лишним тогдашних рублей. Чтобы сделать их уступчивее, была восстановлена пошлина для английских купцов.

С целью урегулировать вопрос о долге и пошлинах Елизавета отправила в Россию Джайлса Флетчера, но в тот момент верх в Москве взяла партия, противная Годунову. С Флетчером договаривался Щелкалов, и англичане ничего не добились.

Однако в 1595 году Андрей Щелкалов умер. Как явствует из письма Елизаветы в 1596 году царю Фёдору, право беспошлинной торговли англичан было восстановлено, а долг английских купцов русским кредиторам был выплачен русской казной. Кроме того, Елизавета отдельно благодарила в личном письме Годунова, называя его «истинным благодетелем англичан в России».

Карамзин считал, что «Годунов знал всю пользу английской торговли для России, для нашего обогащения и самого гражданского образования» и не хотел отпугнуть англичан от России, памятуя печальный пример Ивана III, изгнавшего из России ганзейских купцов и потом уже не сумевшего их вернуть.

Политические виды Годунова

Итак, правдоподобно, что Борис Годунов был, так сказать, «лоббистом» торговых интересов английских купцов в России. Но недостаточно оснований считать, чтобы он делал это, руководствуясь своими личными интересами, а не тем, как он понимал интересы Российского государства.

Дело в том, что Россия и Англия середины и конца XVI столетия были «странами-изгоями» Европы. Почти все великие европейские державы того времени были католическими — Испания, Франция, Венеция, Австрия, Польша. А «папежники» всегда считались на Руси основными и самыми коварными врагами. Поэтому весьма логично сближение между православной Россией и протестантской Англией, начатое ещё при Иване Грозном, продолженное Борисом Годуновым, и углублённое Михаилом Романовым в 1-й половине XVII века. При этом геополитические интересы той и другой страны пока нигде не сталкивались.

Когда говорят «английский агент», то на это выражение обычно переносят представление об Англии XVIII-XIX вв. как о великой державе. Но применительно к XVI веку и даже к 1-й половине XVII века оно совершенно неправомерно. Тогда Англия была ещё заурядной европейской страной, весьма далёкой от мирового могущества. В этом качестве она значительно уступала, например, Испании. А влияние Англии на внутренние дела России было куда меньшим, чем влияние больших соседних государств — Польши и Швеции.