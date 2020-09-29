«Чувствуешь себя идиотом»: россияне о борьбе с ковид

Если верить психологам, то мы в этом году прошли пять стадий принятия локдауна. Но если просто наблюдать за происходящим вокруг в эпоху коронавируса, то может показаться, что мы застряли в бесконечной стадии идиотизма.

Некоторые ехидные граждане до сих пор смеются, как в конце карантина мэр Москвы Сергей Собянин пытался выгуливать жителей домов по расписанию. А в соцсетях уже бурно обсуждают нелепые и абсурдные ситуации, связанные с новыми правилами жизни при пандемии — Anews собрал свежие примеры.

«Самый душный коридор и мельчайший кабинет»

Наших читателей, в частности, «порадовал» сюжет про огромную очередь в Шереметьево на сдачу ковид-теста.

Российские туристы, прилетевшие из Турции, полтора часа толпились практически вплотную друг к другу в узком душном коридоре, чтобы провериться на вирус, согласно новому требованию Роспотребнадзора для отдыхавших за границей.

Дистанцию никто не соблюдал, маски у большинства были натянуты кое-как, и даже в кабинете врача была давка.

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Рассказавшая об этом в инстаграме журналистка Алиса Гордиенко уточнила:

«Меня расстроила и возмутила не очередь, а то, как все организовано. Узкое помещение, жуть душное, без вентиляции, туалета, стульев, и в нем десятки людей с детьми, колясками, чемоданами, при этом везде наклейки про дистанцию в 1,5 метра. Дистанцироваться там тупо некуда. Логично же было предположить, что спрос на услугу возникнет. Почему под нее отвели самый душный коридор и мельчайший кабинет?»

Она заключила: «Когда три часа летишь в маске, которую снимаешь только чтобы поесть (что тоже странно, вирус во время еды спит что ли?), всюду держишь дистанцию, ходишь по разметке, из каждого утюга орут про меры и штрафы, а потом оказываешься в подобном закутке, чувствуешь себя каким-то идиотом, напрасно соблюдавшим маскарад».

«Все друг на друге лежали»

Напомним, россиянам, вернувшимся из-за границы, нужно сдать ПЦР-тест и в течение трех дней загрузить результаты на портал госуслуг. А до тех пор — сидеть дома на самоизоляции.

В комментариях ругают эту меру за бессмысленность:

«Идиотизм, сначала открыть границы, затем отлавливать прилетающих».

«До места жительства нужно еще добраться! Разнос вируса по поездам, самолетам, автобусам?»

«Получается — прилетел, потом поехал куда хочешь, на чем хочешь, когда хочешь, сдал тест, поехал домой, там самоизолировался и ждешь результат! Суперпрофилактика!»

Другие не понимают, что это вообще за избирательность такая:

«Вопрос: почему не сдают тесты те, кто поехал на наши курорты? По деньгам не дешевле, загруженность турецких была 50 процентов, а на наших все друг на друге лежали».

«А теперь покажите фото электричек вечером в пятницу, где народ друг на друге стоит».

Люди также обратили внимание, что инкубационный период у вируса длиннее, чем три дня, так что далеко не у каждого его выявят сразу по прилету.

В целом, народ решил что эта мера — лишь очередной способ выкачивания денег. В аэропорту ведь услуга платная — в Шереметьево, например, тест стоит от 1700 до 2750 рублей, в зависимости от срочности.

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По идее, можно провериться бесплатно в поликлинике, но многие пишут, что у них в городах очередь расписана на недели вперед, и результаты приходят минимум через пять суток, так что в пресловутые три дня никак не уложиться. Некоторые находчивые туристы делятся опытом, что записываются на тест заранее, еще до поездки.

«Вирус у нас не кончится НИКОГДА, пока он приносит деньги. Анализы, маски, перчатки, штрафы — нашим чиновникам никакие другие доходы не нужны, сиди ровно и просто собирай»,

— рассуждают в комментариях.

«Это полный идиотизм»

После курортного лета еще до второй волны эпидемии накатила волна новых нелепостей. Родители уже вдоволь обсудили ковидобесие в школах и абсурд новых мер, но власти регионов и школьные начальники не перестают удивлять новыми выдумками.

Так, в некоторых школах Волгограда и области из-за вируса уроки сократили до 30-35 минут, а перемены, наоборот, продлили до 20-30 минут, чтобы проветривать и дезинфицировать классы, узнало местное агентство «Блокнот.Ru».

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Родители возмущены: «это полный идиотизм», очная учеба превратилась в пустой балаган. Они пишут в комментариях:

«Не понимаю, если уменьшить время урока, то дети не заболеют?»

«У меня только один вопрос: зачем было открывать школы сейчас, когда в регионе бешеный рост заразившихся, да и те, кто приехал с морей, еще не получили результаты тестов, т.е. будет еще больше».

«С какой-то маниакальной настойчивостью продолжают придумывать все новые меры, так что вместо учебы получается абы что».

Однако в ответ на жалобы родители слышат от властей, что все корректировки «оптимальны» и направлены на сохранение здоровья детей и педагогов.

«Театр абсурда во всей красе»

А вот история из Новосибирска, где после проверки Роспотребнадзора больницу оштрафовали на 100 тысяч рублей… за перегруз больными коронавирусом.

Больница №25 открыла свой ковидный госпиталь, когда эпидемия только разгоралась. Туда отправились работать более 100 сотрудников, и за это время они приняли более 3000 пациентов.

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Больница была вынуждена объясниться в инстаграме:

«Роспотребнадзор считает нашу работу правонарушением. Однако мы спасли немалое количество жизней и не видим за собой вины в том, что оказывали достойную помощь всем заразившимся. Инфекционный госпиталь не прекращал свою работу ни на минуту. Даже имея проблемы с коечным фондом, мы никому не отказывали в госпитализации, так как не считаем это основанием для отказа».

В комментариях и плачут, и смеются:

«Театр абсурда во всей красе. Не лечишь — виновен. Лечишь — виновен. Рассея».

«Ну вот и нашли наконец виновных в том, что коек не хватало и пациенты лежали в коридорах. Правда, наказаны не все виновные. Стоит наказать и самих пациентов».

«У больницы было всего 2 варианта: отказать больному, тогда это неоказание помощи и уголовная статья. Или принять, но нарушить эпидрежим, тогда это административное нарушение. Т.е. виноват в любом случае».

«Мне кажется все просто, когда сотрудников Роспотребнадзора привезут лечить, скажите, мест нет, иначе штраф».

«Вот оно — решение проблемы! Роспотребнадзор должен запретить жителям болеть! А заболел — штраф! А то разбаловался народ, так и норовят койку в коридоре занять!»

А как у них

В связи с наказанием новосибирского госпиталя кто-то заметил, что «ни в одном адекватном государстве невозможно представить штрафование больниц за то, что в эпидемию посмели забиться больными».