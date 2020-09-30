История девочки, которая жила в плену маньяка 18 лет

Историю 11-летней девочки из США невозможно слушать без содрогания. Джейси Ли Дьюгард была похищена маньяком-педофилом и его супругой-психопаткой по дороге в школу. Ее поисками занимались как полицейские, так многочисленная армия волонтеров. Но никаких следов обнаружить не удалось. Лишь спустя 18 лет правоохранительные органы смогли разоблачить похитителей.

Украденная жизнь

Джейси Ли вместе с мамой, отчимом и сводной сестричкой в 1990 году переехала в небольшой городок Саут Лэйк Тахо, что находится в штате Калифорния. Семье казалось, что это место идеально подходит для жизни. В городке царит спокойствие и безопасность. Но 10 июня 1991 года кардинально изменило взгляды семьи. День начинался как обычно. Мама, Терри Пробин, пошла на работу в типографию, а Джейси — в школу.

11-летняя девочка стояла на остановке и ждала школьный автобус. Вдруг возле нее остановилась машина серого цвета. Девочка подумала, что водитель хочет узнать дорогу, и подошла ближе к седану. В этот момент незнакомец выстрелил в нее из электрошокового оружия. Его напарница помогла затянуть девочку в машину.

Ситуация произошла на глазах у отчима Джейси, Карла Пробина, который выглянул в окно.

Мужчина попытался догнать автомобиль похитителей на велосипеде, но безуспешно. Он вызвал полицию, но первым попал под подозрение. Чтобы оправдаться, ему пришлось пройти несколько допросов на детекторах лжи.

Кроме полиции, к поискам девочки подключилась целая армия волонтеров. Они расклеивали листовки и плакаты, рассылали информацию в СМИ и прочесывали окрестности. В поддержку Джейси жители города развешивали розовые ленточки и собирали деньги для вознаграждения тем, кто сообщит о местонахождении ребенка. Но все предпринятые действия к результату не привели.

В плену маньяка

Тем временем похитители привезли жертву в свой дом в городе Антиох и заперли в сарае на заднем дворе. Они приковали девочку к кровати наручниками и запугали злыми собаками, которые растерзают ее в случае побега. Соседи не слыхали криков о помощи, так как сарай имел хорошую звукоизоляцию.

Позднее выяснилось, что преступниками были Филипп Гарридо и Нэнси Боканегра. Семейная пара заранее спланировала похищение.

40-летний Филипп с супругой присмотрели жертву на детской площадке, изучили ее распорядок дня и подобрали удачный момент для совершения преступления. Девочка необходима была мужчине для сексуальных утех и реализации чудовищных фантазий.

Он и ранее сидел в тюрьме за изнасилование, но из-за хорошего поведения вышел на свободу. Филипп был обязан регулярно проходить проверки в полиции и носить специальный браслет. Несмотря на это, он продолжил злодеяния. Жена Филиппа во всем поддерживала и помогала.

Гарридо регулярно насиловал Джейси и избивал, внушая ей, что так она спасает других детей. Маньяк рассказывал девочке истории о демонах и ангелах. Он уверял, что является слугой Бога, а она той единственной, которая может помочь ему в решении проблем. Гарридо называл свою жертву «Снупи» и издевался над ней под воздействием метамфетамина. Супруга записывала все происходящее на видео.

В 13 лет девочка забеременела. Филипп принес ей журналы о родах и заставил изучать, чтобы она сама рожала. В 14 лет Дьюгард стала мамой девочки. Через 3 года она родила вторую дочь. Бежать от маньяка Джейси даже перестала пытаться, боясь за детей.

Жертва стокгольмского синдрома

Заключение похищенной девочки продолжалось долгие годы. За это время она стала типичной жертвой стокгольмского синдрома. Джейси Ли даже начала работать художественным дизайнером в небольшой типографии, которой владел Гарридо.

При этом она продолжала жить в подсобках и палатках на заднем дворе своего похитителя, куда полицейские во время проверок не заглядывали.

Филипп держал девушку и ее дочерей отдельно друг от друга. Он приучил их называть его отцом, а Джейси — Алисой.

На странное поведение Гарридо и его дочерей полиция обратила внимание лишь в 2009 году, когда он попытался получить разрешение на проведение мероприятия в студенческом городке под эгидой «Церкви божьей воли», создателем которой являлся.

В ходе допросов полицейским удалось у Филиппа выведать правду, которая привела в ужас даже опытных оперативников. Гарридо был приговорен к 431 году тюрьмы, а Нэнси получила 36 лет.

Джейси Ли с дочерями вернулась к своей семье и издала книгу «Украденная жизнь», в которой описала все свои страдания.