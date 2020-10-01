Женщина, чьи танцы запретили в некоторых странах 

В начале XX века весь мир говорил про танцовщицу по имени Жозефина Бейкер. Она вдохновляла Хэмингуэя, Ле Корбюзье, Пикасо, Матисса, Диора. Бейкер прославилась благодаря своим провокационным выступлениям. Ее танцы даже были запрещены в некоторых странах. Подробнее — в материале "Рамблера".
Жозефина Бейкер родилась в 1906 году в США. Она была дочкой прачки и музыканта. В 1917 году ее семья, жившая в Сент-Луисе, пережила резню, из-за чего она на протяжении всей жизни боролась с расизмом.
В 13 лет Жозефина сбежала из дома и начала работать. В этом же возрасте она впервые вышла замуж, но брак продлился всего несколько недель. Девочка начала танцевать: она выступала в клубах и на улице.
"Сначала я танцевала, чтобы согреться, а после этого поняла, что рождена для танца", — говорила Бейкер.
Кадр из видео
В 1923 году танцовщица переехала в Нью-Йорк и после выступления в бродвейском мюзикле Shuffle Along стала популярной. Но, несмотря на свою известность и любовь публики, Жозефина Бейкер часто сталкивалась с расизмом из-за своего цвета кожи, и была вынуждена переехать во Францию.
"Однажды я поняла, что живу в стране, где боялась быть черной. Это была только страна для белых людей. Черные там были лишними", — рассказывала она.
Экзотические танцы Бейкер были новаторскими. Она знала все стили своего времени. Танцовщицу считали символом свободы. Она выходила на сцену в полубнаженном виде: однажды даже появилась в короткой юбке из бананов. Из-за этого ее выступления провоцировали скандалы и были запрещены во многих городах и странах. Например, в Вене, Праге, Будапеште и Мюнхене.
Жозефина Бейкер не могла иметь своих детей, но воспитывала 12 приемных. Все они были разных национальностей.