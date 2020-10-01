Женщина, чьи танцы запретили в некоторых странах 

В начале XX века весь мир говорил про танцовщицу по имени Жозефина Бейкер . Она вдохновляла Хэмингуэя, Ле Корбюзье, Пикасо, Матисса, Диора. Бейкер прославилась благодаря своим провокационным выступлениям. Ее танцы даже были запрещены в некоторых странах. Подробнее — в материале "Рамблера".

Жозефина Бейкер родилась в 1906 году в США. Она была дочкой прачки и музыканта. В 1917 году ее семья, жившая в Сент-Луисе, пережила резню, из-за чего она на протяжении всей жизни боролась с расизмом.

В 13 лет Жозефина сбежала из дома и начала работать. В этом же возрасте она впервые вышла замуж, но брак продлился всего несколько недель. Девочка начала танцевать: она выступала в клубах и на улице.

"Сначала я танцевала, чтобы согреться, а после этого поняла, что рождена для танца", — говорила Бейкер.

Кадр из видео

В 1923 году танцовщица переехала в Нью-Йорк и после выступления в бродвейском мюзикле Shuffle Along стала популярной. Но, несмотря на свою известность и любовь публики, Жозефина Бейкер часто сталкивалась с расизмом из-за своего цвета кожи, и была вынуждена переехать во Францию.

"Однажды я поняла, что живу в стране, где боялась быть черной. Это была только страна для белых людей. Черные там были лишними", — рассказывала она.

Экзотические танцы Бейкер были новаторскими. Она знала все стили своего времени. Танцовщицу считали символом свободы. Она выходила на сцену в полубнаженном виде: однажды даже появилась в короткой юбке из бананов. Из-за этого ее выступления провоцировали скандалы и были запрещены во многих городах и странах. Например, в Вене, Праге, Будапеште и Мюнхене.

Жозефина Бейкер не могла иметь своих детей, но воспитывала 12 приемных. Все они были разных национальностей.