Как советский «марсианин» стал идеологом бандеровцев

В этот день в 1906 году родился Иван Багряный - советский литератор, в годы войны перешедший на сторону фракции Бандеры в ОУН и ставший идеологом сформированного ими Украинского главного освободительного совета.

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Иван Багряный родился в Ахтырке — ныне небольшом приграничном городке Сумской области Украины. Багряный, ¬ это его псевдоним, а вот с настоящей фамилией писателя существует некоторая неясность. В одних источниках он упоминается как Лозовягин, в других как Лозовяга.

Окончание им технической школы совпало с окончанием гражданской войны и провозглашением УССР.

С установлением советской власти Лозовягин и начал свою трудовую деятельность. За несколько лет он переменил множество занятий: успел поработать учителем рисования в детском доме, милиционером, художником в газете и даже политработником на сахарном заводе. Молодой комсомолец объездил всю республику, как он позднее вспоминал, в поисках впечатлений.

В 19-летнем возрасте Лозовягин сумел издать несколько стихов под псевдонимом Полярный и твердо решил стать писателем. В 1926 году он поступил в Киевский художественный институт и начал вращаться в полубогемных кругах.

В этот период Лозовягин стал марсианином — вступил в писательское объединение МАРС. Эта аббревиатура расшифровывалась как Мастерская революционного слова и объединяла нескольких украинских авторов. Все они стояли на левых и национал-коммунистических позициях, но вместе с тем не желали примыкать к официально одобряемым властью творческим союзам и объединениям.

Тогда же он взял псевдоним Багряный и начал печататься в советских периодических изданиях. Но в конце 20-х после окончания политической борьбы за власть в стране Советов, во всех республиках начали закручивать гайки, и в 1928 году МАРС вынужден был прекратить существование. Большинство «марсиан» впоследствии подверглись репрессиям.

Багряный начинал как поэт, первую, хотя и скандальную известность ему принесла поэма «Ave Maria». По сюжету мать сдает сына в приют и становится проституткой. Много лет спустя они встречаются снова, но уже в одной постели. Учитывая время появления поэмы (1929 год) досталось Багряному по первое число. Если раньше критики ругали его поэзию за политическую неграмотность» и объявляли «попутчиком», то теперь его обвинили в создании порнографии. Критики называли поэму «наивной похабщиной».

Разозлившийся Багряный ответил на критику «Скалой». Этот роман в стихах был посвящен восстанию крестьян против «попов-московитов», которые угнетали их национальные чувства. Теперь уже Багряного окрестили не порнографом, а «певцом кулачества».

Поэт затеял опасную игру. В начале 30-х годов Сталин, разобравшись с политическими противниками в Москве, взялся за союзные республики. В УССР имелось определенное количество бывших боротьбистов, национал-коммунистов и прочей полуоппозиционной публики, которых начали преследовать.

Под общую гребенку попал и Багряный. Его обвинили в контрреволюционной агитации, пришив к делу отрывки из его произведений. Впрочем, отделался он сравнительно легко, всего 3 годами ссылки на Дальний Восток.

В лучших традициях дореволюционных времен Багряный решил из ссылки бежать. Но в отличие от царских времён из советской ссылки было уже не убежать. В итоге вместо ссылки ему изменили приговор на 3 года в лагерях.

После освобождения Багряный перебрался в Харьков, но снова в неудачное время. Начинался Большой террор и всех ранее осужденных за контрреволюцию стали хватать заново.

В 1938 году Багряный вновь оказался под арестом, но ему снова повезло. То ли следователи не проявили особого рвения, то ли сам Багряный проявил недюжинную выдержку — так или иначе, обвинение в создании контрреволюционной организации он не подписал и, просидев под следствием чуть более полутора лет, был освобожден с прекращением уголовного дела.

После этого он вернулся в родную Ахтырку, где его и застала война.

Поэт, очевидно не смирившийся с довоенными преследованиями, сразу же наладил контакты с пришедшими вместе с немцами ОУНовцами, примкнув к бандеровской фракции. Его приняли в референтуру пропаганды, где он занимался написанием множества статей, текстов, рисовал карикатуры и плакаты. По совместительству он возглавлял местную коллаборационистскую газету.

Первое виртуальное украинское правительство , провозглашенное людьми Бандеры в 1941 году без согласования с немцами, было ими разогнано. Но по ходу войны ситуация изменилась и к 1944 году немцы уже не были настроены столь категорично.

Оставшиеся на свободе бандеровцы и примкнувшие к ним уроженцы УССР решили создать новое правительство, которое получило название Украинский главный освободительный совет.

Багряный, к тому моменту перебравшийся в Галицию подальше от наступавших советских войск, принимал самое активное участие в создании комитета, подготовив для него ряд программных документов.

В этот же период Багряный написал роман «Тигроловы», который в настоящее время считается самым значимым произведением этого автора.

В начале 1945 года члены УГОС ушли в Хорватию, а оттуда в Германию. Вместе с ними навсегда покинул УССР и Багряный, оставив там свою семью.

В эмиграции он выдвинулся в число самых заметных деятелей.

В первую очередь этому способствовал тот факт, что он был уроженцем СССР, вырос там и даже добился определенной известности. В отличие от значительной части актива, которая даже не бывала в УССР и СССР вообще, Багряный прочувствовал все на себе, прошел путь от комсомольца до националиста. Конечно, в таких условиях его пропагандистский потенциал значительно возрастал.

Багряный регулярно публиковал статьи и брошюры, в которых описывал свой советский опыт и разочарование в системе.

В эмиграции он отошел от ОУН и в конце 40-х создал собственную партию УРДП — Украинскую революционно-демократическую партию. Ее основными участниками были такие же советские интеллигенты-эмигранты, для которых ОУН была слишком радикальной, но и сталинский СССР — неприемлемым. Партия стояла скорее на умеренной национал-коммунистической платформе. Впоследствии в ней, как и во всякой настоящей украинской организации, наметился раскол на несколько фракций — более левую, которую тянуло к национал-коммунизму и более правую, стоявшую строго на демократических позициях.

Помимо этого Багряный принимал активное участие в деятельности еще одного виртуального правительства. С 1954 года он был заместителем Степана Витвицкого — президента УНР в изгнании. Не забывал он и об основной деятельности, в эмиграции он написал несколько новых романов и повестей, окончательно переключившись с поэзии на прозу.

В 1963 году одна из украинских эмигрантских организаций даже намеревалась выдвинуть кандидатуру Багряного на соискание Нобелевской премии по литературе. Однако побороться за престижную премию так и не получилось. В августе 1963 года он умер.

В постсоветское время Багряный стал активно издаваться на Украине и даже был посмертно награжден государственной шевченковской премией.