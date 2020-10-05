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Познер предложил ковид-диссидентам жить в вольере 

Lenta.ru и ещё 9 3 часа назад
Российский телеведущий Владимир Познер выразил свою точку зрения по поводу людей, которые отрицают существование COVID-19 и отказываются носить маски и перчатки в общественных местах. Слова журналиста передает сайт «Познер Online».
Телеведущий сказал, что не сомневается в существовании вируса, поэтому делает все возможное, чтобы не заболеть. Познер выполняет предписания московских властей насчет ношения маски и перчаток в местах большого скопления людей. При этом тех, кто отказывается от мер предосторожности, он называет «возможным источником болезни» для него и близких.

«Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя»,

— заключил Познер. По его мнению, нежелание носить маску в общественных местах является угрозой для чужих жизней.
В конце сентября 2020 года Познер предложил жестоко штрафовать россиян, отрицающих существование коронавируса и считающих ненужным носить маски.
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Люди , Видео , Другое , Владимир Познер , Правительство Москвы
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