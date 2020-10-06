Человек, который продал свою кожу

В 2008 году мужчина по имени Тим Штайнер, бывший менеджер тату-салона из Швейцарии, согласился стать предметом современного искусства. Знаменитый бельгийский художник Вим Дельвуа предложил ему набить на спине татуировку. Мужчина согласился, и с тех пор он работает экспонатом в музеях по всему миру. Подробнее — в материале "Рамблера".

Вим Дельвуа известен своим скандальным творчеством. Его самый провокационный проект — татуированные свиньи. Но на животных он не остановился: художник захотел создать произведение на теле живого человека. Кандидатом случайно стал Тим Штайнер. Татуировку набивали на протяжении 40 часов. На теле мужчины появилась Дева Мария, над ней — череп в мексиканском стиле, а снизу — карпы, на которых сидят дети.

Wim Delvoye

"Картину" на спине мужчины сразу же продали коллекционеру Рику Рейкингу за 150 тысяч евро. Это значит, что после смерти Штайнера ему будет принадлежать его кожа. Многие сочли этот факт жутким. Однако сам Тим Штайнер относится к продаже части своего тела по-философски:

"Моя кожа теперь принадлежит Рику Рейнкингу. Моя спина — это холст, а я — просто временная рама для него".

С тех пор мужчина работает экспонатом. Он обязан не менее трех раз в год участвовать в выставках: Штайнер сидит спиной к посетителям с оголенным торсом на коробке.

"Многие думают, что я скульптура, и очень пугаются, когда понимают, что перед ними живой человек".

Мужчина считает, что в этом заключается его предназначение.