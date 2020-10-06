Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Человек-экспонат: мужчина зарабатывает деньги, сидя в музее 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Человек, который продал свою кожу
Фото: Wim Delvoye
В 2008 году мужчина по имени Тим Штайнер, бывший менеджер тату-салона из Швейцарии, согласился стать предметом современного искусства. Знаменитый бельгийский художник Вим Дельвуа предложил ему набить на спине татуировку. Мужчина согласился, и с тех пор он работает экспонатом в музеях по всему миру. Подробнее — в материале "Рамблера".
Вим Дельвуа известен своим скандальным творчеством. Его самый провокационный проект — татуированные свиньи. Но на животных он не остановился: художник захотел создать произведение на теле живого человека. Кандидатом случайно стал Тим Штайнер. Татуировку набивали на протяжении 40 часов. На теле мужчины появилась Дева Мария, над ней — череп в мексиканском стиле, а снизу — карпы, на которых сидят дети.
Wim Delvoye
"Картину" на спине мужчины сразу же продали коллекционеру Рику Рейкингу за 150 тысяч евро. Это значит, что после смерти Штайнера ему будет принадлежать его кожа. Многие сочли этот факт жутким. Однако сам Тим Штайнер относится к продаже части своего тела по-философски:

"Моя кожа теперь принадлежит Рику Рейнкингу. Моя спина — это холст, а я — просто временная рама для него".

С тех пор мужчина работает экспонатом. Он обязан не менее трех раз в год участвовать в выставках: Штайнер сидит спиной к посетителям с оголенным торсом на коробке.

"Многие думают, что я скульптура, и очень пугаются, когда понимают, что перед ними живой человек".

Мужчина считает, что в этом заключается его предназначение.
Видео дня. На видео попал цыпленок, атаковавший мужчину
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История девочки, которая жила в плену маньяка 18 лет
История девочки, которая жила в плену маньяка 18 лет
Зачем Гитлер держал возле себя 15 девушек
Зачем Гитлер держал возле себя 15 девушек
Как корейцы выживают в квартирах размером с туалет
Как корейцы выживают в квартирах размером с туалет
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Крокодилы-исполины, все еще живущие на планете
10:23
Крокодилы-исполины, все еще живущие на планете
Безумный мир
Какие адские звуки услышали из Кольской скважины
02:31
Какие адские звуки услышали из Кольской скважины
Безумный мир Истории
Мужчина снял, как его покусала злобная змея
00:18
Мужчина снял, как его покусала злобная змея
Безумный мир
Худеющий шпиц обозлился на хозяйку из-за корма
00:28
Худеющий шпиц обозлился на хозяйку из-за корма
Безумный мир
Инженер показал, как есть, не снимая респиратор
00:59
Инженер показал, как есть, не снимая респиратор
Люди
На видео попал свирепый цыпленок, атаковавший мужчину
00:31
На видео попал свирепый цыпленок, атаковавший мужчину
Безумный мир
Цирковой медведь чуть не порвал дрессировщика
00:57
Цирковой медведь чуть не порвал дрессировщика
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение