Как советский пионер-вожатый оказался маньяком

Имя Анатолия Сливко или Толика, как его называли подопечные из пионерского лагеря, было на слуху, наверное, у каждого жителя СССР. У людей не укладывалось в голове, как этот человек мог оказаться маньяком. Замечательный учитель, талантливый вожатый, член КПСС , спортсмен, образцовый член общества, любимец детей… Разве такие бывают преступниками?

Черные блестящие ботиночки

Доподлинно неизвестно, как Сливко дошел до того, чтобы практиковать свои извращенные фантазии на живых детях. По его собственным рассказам, он родился в не самой благополучной семье. Мать и отец постоянно ссорились и уделяли сыну мало внимания. Реальной картины мы так и не увидим: слова Анатолия могут оказаться как правдой, так и выдумкой ради того, чтобы разжалобить следствие.

В подростковом возрасте Сливко вообще не интересовался противоположным полом. В то время как его ровесники бегали за девчонками, он ни к кому не испытывал сексуального влечения. Все попытки построить отношения оканчивались провалом.

С одной девушкой Толик переписывался, пока служил в армии на Дальнем Востоке, а по возвращении понял, что ничего из этой связи не получится.

Вероятно, парень так бы и остался безобидным одиночкой, если бы не один случай, который перевернул всю его жизнь. Однажды в 1961 году будущий вожатый возвращался домой и невольно стал свидетелем жуткой аварии на дороге. Машина переехала мальчишку-пионера. Ребенок лежал в луже крови. На нем был красный пионерский галстук, белая рубашка, тщательно выглаженные брючки и черные ботиночки, начищенные до блеска.

Это зрелище настолько впечатлило Сливко, что он впервые в жизни испытал оргазм. С тех пор он мечтал, что у него будет свой собственный подросток в новенькой школьной форме, которому можно будет безнаказанно причинять боль.

Вожак стаи

Нужно отдать должное Анатолию: первое время он пугался своих фантазий и хотел от них избавиться. В качестве профилактики он даже уехал на ПМЖ обратно к родителям и устроился работать на завод. Однако, в конце концов, животное начало в его мозгу победило человеческое, и он стал искать возможности быть рядом с объектом влечения.

В 1963 году Сливко приняли в одну из средних школ на должность пионер-вожатого. В компании подростков Толик быстро стал своим. Он учил ставить палатки, разводить костры, заботиться о природе и раскрывал сотни походных секретов. К тому же, его отличал неформальный подход. В то время как другие его коллеги важничали и ставили себя выше детей, он разрешил называть себя по имени и общался с подопечными на равных.

Со временем, заполучив в свою фан-базу пару десятков мальчишек, Сливко задумался о том, чтобы открыть собственную туристическую организацию для пионеров. Ему повезло: подходящее заброшенное здание быстро нашлось, а инвентарь покупался на общие деньги. Постепенно участники клуба настолько сдружились, что стали чувствовать себя настоящей семьей.

А во главе этого крепкого братства, конечно же, стоял мудрый и добрый лидер Толик.

Наконец Сливко вплотную подобрался к осуществлению мечты. Но как остаться один на один с подростком и добиться того, чтобы он никому ничего не рассказал? Для этого маньяк покопался в медицинских справочниках и выяснил, что если человеку устроить кратковременную асфиксию, он потеряет память и напрочь забудет события последней пары часов. А заманить к себе мальчика оказалось еще легче.

Для воспитанников лагеря Толик разработал систему баллов. За хорошее поведение цифры, словно в Хогвартсе, добавлялись, а за плохое — отнимались. Тот, у кого оказывалось меньше всего очков, должен был либо возместить штраф в материальном эквиваленте, либо поучаствовать в видеосъемке под руководством вожатого. Разумеется, большинство соглашалось на второе.

Страшное кино

Ранние опыты домашних фильмов были относительно безобидными. Сливко придумывал сценарии, где малолетние фашисты берут в плен пионеров и пытают их. Дети активно участвовали в съемках, напоминавших веселую игру, за которую еще и платили по 10-25 рублей. А затем Толик решил, что пора переходить на реальные истязания.

Первый эксперимент оказался удачным. Преступник подвесил школьника за шею, дождался, пока тот потеряет сознание, записал его судороги на камеру и вовремя вытащил несчастного из петли. Мальчик действительно ничего не запомнил и не пожаловался старшим. А вот 15-летний Коля Добрышев, ставший второй жертвой, скончался от удушья. Поняв, что подростка не удается реанимировать, Сливко не придумал ничего лучше, чем изрубить тело в кашу и выбросить в реку.

Когда злодеяния вожатого раскрылись, на его счету было семь трупов и больше тридцати пострадавших.

Чем дальше Анатолий заходил, тем извращеннее становились его идеи. Он начал придушивать мальчиков целлофановыми пакетами, усыплять их эфиром и растягивать за руки и за ноги на дереве, словно на дыбе. А что касается умерших, то Сливко уже беззастенчиво рубил их тела на части и складывал из них различные комбинации. Особенно ему нравилось ставить голову рядом с черными ботиночками — неизменным атрибутом одежды, которую должны были носить жертвы.

Маньяк-педофил попался совершенно случайно. 13-летний Сережа Павлов, впоследствии умерший от рук вожатого, проговорился соседке, что идет к Толику на съемку для журнала. Когда подросток не вернулся домой, подозрения пали на лидера «Чергида» (так назывался их туристический клуб).

Проникнув к Анатолию домой, милиционеры с ужасом обнаружили кучу пыточных приспособлений, а также фото и видео, на которых были изображены замученные мальчики за пару минут до гибели.