Факты про Чингисхана, которые вы могли не знать

О великом монгольском завоевателе, наводившим ужас на бескрайние степи, известно не так уж и много. Чингисхан, называемый также Темучином или Тэмуджином, вошел в историю, как самый успешный монгольский полководец всех времен. Он создал настоящую империю, охватившую большую часть Азии и часть Европы, а его войска были ночным кошмаром жителей многих других земель. «Рамблер» собрал самые необычные факты о жизни завоевателя.

Обладал необычной для монгола внешностью

Большинство книг по истории описывают его как высокого и сильного, с распущенной гривой волос и длинной густой бородой. На самом деле, великий монгольский правитель внешностью был не совсем монголом. У Чингисхана были не характерные для этой расы русые волосы и голубые глаза. Помимо монгольского за право родства борется ни один народ: китайцы, буряты, казахи и даже японцы.

Убил брата за еду

Чингисхан родился в семье влиятельного вождя Есугея, но положение мальчика в обществе изменилось, когда его отца отравило вражеское племя. Его семью изгнали из дома, и они были вынуждены искать средства для пропатиния.

Когда Чингисхану было 14 лет, он поймал большую рыбу и принес ее родным. Но его сводный брат Бектер вырвал рыбину из его рук и съел ее сам, отказавшись делиться с кем-либо. Разъяренный Чингисхан гонялся за братом до тех пор, пока не застрелил его из лука. Первое убийство не сошло Чингисхану с рук: мать сильно отругала его.

Сделал военачальником лучника, который подстрелил его

Во время войны с монгольским кланом Тайчигуд в лошадь Чингисхана попала стрела, убив животное на месте. Упавшая лошадь придавив его, но он смог спастись. Войско Чингисхана выиграло битву, а он потребовал выстроить перед ним всех пленных и спросил, кто выпустил эту стрелу.

Неожиданно для него вперед вышел лучник Джебе, который признался, что стрелял он и хотел убить Чингисхана. Знаменитый военачальник был так поражен храбростью Джебе, что сделал его командиром в своей армии (впоследствии Джебе стал генералом и одним из самых преданных друзей Чингисхана).

Выдавал дочерей замуж за союзников

Одним из способов захвата власти у Чингисхана была выдача замуж своих дочерей за правителей-союзников. Когда подобный брак заключался, это фактически означало смертный приговор для этих правителей. Во-первых, за привилегию жениться на одной из дочерей Чингисхана, они должны были изгнать всех остальных своих жен. Моногамия здесь была ни при чем: Чингисхан просто должен был убедиться, что его дочери были единственными в очереди на трон.

Затем правителей отправляли воевать во главе армии, причем практически каждый из них сразу погибал в бою. К моменту смерти Чингисхана его дочери правили территорией, простиравшейся от китайского Желтого моря до иранского Каспийского моря.

Истребил 1,7 миллиона человек, отомстив за одного

Браки его дочерей, возможно, были стратегическими альянсами, но это не значит, что это союзы были лишены романтики. Одна из дочерей Чингисхана очень любила своего мужа по имени Токучар. Чингисхан сам относился к нему, как к приемному сыну и очень любил его. Когда Токучара убил лучник из Нишапура, его жена потребовала отмщения.

Войска Чингисхана атаковали Нишапур и вырезали всех на своем пути, в том числе женщин, детей и животных. По некоторым оценкам, были убиты 1 748 000 человек. Затем всех поверженных обезглавили, а их черепа были сложены в пирамиду по просьбе дочери Чингисхана.

Неизвестны причина смерти и место захоронения

Хотя известно, что он умер в 1227 году, факты о точной причине смерти Чингисхана остаются загадкой. В некоторых отчетах говорится, что он упал с лошади во время охоты и получил тяжелые травмы, что в конечном итоге привело к его смерти. Марко Поло написал, что он умер от зараженной раны от стрелы, которую он получил во время последнего боя. Также бытует мнение, что он умер от респираторного заболевания. Еще одна легенда говорит о том, что он был убит, пытаясь изнасиловать китайскую принцессу. Она вовремя достала свой скрытый кинжал и кастрировала его.

Согласно завещанию великого правителя, его нужно было похоронить там, где никто не мог бы найти его останки. Чтобы исполнить его желание, рабы и сопровождении солдат вывезли тело на много километров в глубь пустыни. Чтобы убедиться в том, что рабы никогда не разгласят тайну места захоронения, воины перебили их и бросили тела в общую могилу. Затем воины в течение дня ездили на лошадях над могилой, чтобы скрыть все следы и посадили над ней деревья. Когда воины, которые участвовали в похоронной процессии, вернулись обратно в лагерь, они были немедленно убиты. Могилу Чингисхана не нашли до сих пор.