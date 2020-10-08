Толстой и Нобель: спасибо, не надо

"Это доставило мне честь получить выражение сочувствия от стольких лиц ", – писал Лев Толстой, когда 8 октября 1906 года ему в третий и последний раз не присудили Нобелевскую премию по литературе.

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Вместо Толстого наградили поэта Джозуэ Кардуччи. По сей день он хрестоматийный автор итальянских школьников. Современники говорили о нем как о человеке с непререкаемым авторитетом. Это подтвердилось через год после "Нобеля": Кардуччи умер, и на его похороны пришли 200 000 человек. Похороны Толстого в 1910-м собрали всего несколько тысяч. Выходит, Кардуччи был авторитетнее.

Деньги графу не давать

Нобелевку по литературе начали вручать с 1901 года. Первым лауреатом стал французский поэт Сюлли-Прюдом. Просвещенные европейцы поперхнулись этой новостью. 49 шведских писателей направили обращение в Нобелевский комитет. Оно было примерно таким: вы забыли, что вместе с нами живет Лев Толстой? Что ни один литератор, а возможно, ни один человек в мире не избежал его влияния?

РИА Новости / Роман Денисов /// Лев Толстой

"Комитетчики", конечно, назвали Толстого "глубокочтимым патриархом", даже "могучим". Но заметили: в последнее время он осуждает "все формы цивилизации", пропагандирует "примитивный образ жизни", и вообще графу деньги не нужны. Однако в 1902-м Толстой все же попал в претенденты. И снова незадача: в тот год Лев Николаевич очень пекся о судьбе одной секты, которую преследовали в России, и помогал ей перебраться в Канаду. В Стокгольме решили: если Толстой получит премию, то отдаст ее подозрительным людям. Опять прокатили. Толстому было фиолетово. Он давно считал, что все зло в мире – от денег.

"Как у Толстого" уже не выйдет

Толстого выдвигали еще и еще. Наконец, в 1906 году он прекратил эти инициативы. Когда узнал, что его точно объявят нобелиатом, отправил письмо своему другу Арвиду Ярнефельту. Это был финский писатель, знакомый со многими шведскими литераторами. Толстой просил сделать так, чтобы ему не присудили премию, потому что он от нее откажется. А это уже будет скандал. Ярнефельт просьбу выполнил. Тему "Толстой и Нобель" закрыли. Говорит литературный критик Николай Александров:

"В этом ничего странного нет, если учесть мировоззрение Льва Николаевича того времени и его отношение к собственным книгам. Невручение премии в какой-то степени стало фактом признания значимости его фигуры. К тому же и без письма все понимали, что, скорее всего, Толстой от премии откажется".

После Толстого по личным принципиальным убеждениям от литературного "Нобеля" отказался только один человек. Это был французский писатель и философ Жан-Поль Сартр. В 1964 году он тоже заранее направил соответствующее письмо, но в его случае Нобелевский комитет не посчитался с просьбой. Премию присудили. Сартр от нее отказался. Вышел скандал, которого Льву Толстому позволили избежать.