Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коко Шанель: как знаменитая модельер работала на нацистов 

Русская семерка 9 часов назад
Как Коко Шанель работала на нацистов
Фото: Русская семерка
Человечество, по крайней мере — прекрасная его половина, благодарно Коко Шанель за маленькое чёрное платье и духи «Шанель No5», ставшими воплощением изысканности и вкуса. Но вот имя самой Коко несколько лет назад оказалось замаранным работой на гитлеровскую Германию.

Первые звоночки

Строго говоря, про пару эпизодов было известно давно. Так, ещё в июне 1940 года племянник Шанель попал к немцам в плен. Коко обращается за помощью к высокопоставленному сотруднику немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге. Родственника освободили. После войны Шанель вынужденно покидает страну и, живя в Швейцарии, финансово поддерживает бежавшего туда Вальтера Шелленберга, экс— бригаденфюрера СС, в Германии руководившего внешней разведкой. Но долгое время считалось, что на Шанель возвели напраслину, обвиняя в тесных контактах с нацистами.

Вал разоблачений

Разговоры о нацистских связях Шанель возрождаются в 2010 — 2011 годах, но пока это — не более, чем досужие разговоры, базирующиеся на косвенных данных и слухах. Первый серьёзный удар нанёс Хэл Воган, чей труд «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» опубликован в 2011 году.
Речь шла не о разовых контактах, а о серьёзной работе на нацистов и десятках успешных операций. Шанель по мелочам не разменивалась, например, в ходе миссии «Модельхут» (с нем. — «Модная шляпа»), ей предстояло в Мадриде 1943-го года уговорить Уинстона Черчилля на проведение сепаратных англо-германских переговоров. Финансировала операцию нацистская разведка.
Шанель в столице Испании встретилась с послом Великобритании сэром Сэмюэлем Хором, но аудиенция с Черчиллем сорвалась — он болел, хотя Шанель удалось передать письмо английскому премьеру.
Окончательно похоронила репутацию Шанель публикация в 2016 году немецких архивов, с подробнейшей информацией о её деятельности. Что Коко в свои 56 лет состояла в любовной связи с бароном фон Динклаге, мало кого шокировало. Но вот что кутюрье была агентом абвера документально подтвердилось.
В последнем месяце 2017 года Иерусалимский духовный центр показал премьеру документальной картины Стефана Бенхаму под названием «Война No. 5», где рассказано о регулярных связях Коко с нацистами.

По данным The Daily Mail, в частности в кинокартине рассказывалось, как Шанель «отжала» через гитлеровцев существенную долю бизнеса у своих деловых партнёров, братьев Вертхаймеров, евреев.

Не обошлось без использования труда заключённых концлагерей.
Флёр невинной жертвы окончательно сорван с Шанель. Дело в том, что после освобождения Франции от оккупации её посадили в тюрьму как коллаборационистку, но после заступничества Черчилля выпустили, обязав покинуть страну.
В Швейцарии Шанель жила до 1953 года, а во Францию вернулась лишь в 1954-м. Были те, кто считал обвинения надуманными или же Шанель использовали втёмную, не посвящая в планы. После публикации документов, выхода книги и фильма стало понятно — Коко действовала сознательно и целенаправленно.
Видео дня. Мужчина снял, как его покусала злобная змея
Русская семерка: последние новости
Зиновий Колобанов: за что лучшего советского танкиста посадили после Зимней войны Зиновий Колобанов: за что лучшего советского танкиста посадили после Зимней войны Александр Барченко: за что Сталин расстрелял главного экстрасенса ОГПУ Александр Барченко: за что Сталин расстрелял главного экстрасенса ОГПУ Сражение за остров Рамри: самое массовое убийство людей крокодилами Сражение за остров Рамри: самое массовое убийство людей крокодилами
Комментарии
Люди , Вальтер Шелленберг , Коко Шанель , Уинстон Черчилль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обитель порока: неизвестные факты о Византии
Обитель порока: неизвестные факты о Византии
Почему жену Александра II звали «бесстыжей царицей»
Почему жену Александра II звали «бесстыжей царицей»
Почему союзники отказались штурмовать Берлин в 1945
Почему союзники отказались штурмовать Берлин в 1945
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
01:30
Китаянка отправила корги в полет над Пекином
Безумный мир
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
00:40
Служители нацпарка обстреляли макак из рогаток
Люди
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
10:07
Факты, доказывающие, что древние исполины еще живы
Безумный мир
Морской гигант напугал чилийский город
00:44
Морской гигант напугал чилийский город
Безумный мир
В России выбрали дерево года
01:12
В России выбрали дерево года
Безумный мир
Над Москвой пронесутся Дракониды
00:28
Над Москвой пронесутся Дракониды
Безумный мир
Кошка лишилась чувств, наблюдая за спиннером
00:13
Кошка лишилась чувств, наблюдая за спиннером
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение