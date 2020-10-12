Альбина переехала в Нью-Йорк из Астрахани, следуя за своей мечтой. В Америке она счастлива и старается помогать всем, кто только переехал и пока не знает, как жить в большом городе. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в США.

Я планировала переезд с 14 лет. Тогда я начала усиленно учить английский и в итоге смогла поступить на факультет иностранных языков. Америка для меня всегда была местом, где рождаются звезды, знаменитые актеры, талантливые исполнители — все это можно описать одним словом: Голливуд. Я человек музыкальный, все детство пела, танцевала, играла в спектаклях и поставила себе цель попасть на кастинг America’s Got Talent. Но это позитивная часть моей мечты. В детстве я сталкивалась с дискриминацией из-за национальности (мои родители из Казахстана) и очень мечтала уехать жить туда, где все равны.

Первый раз я съездила в США по программе Work and Travel. Мы приехали в штат Мэриленд, где нас ждала работа в парке аттракционов, но парк был закрыт, и нам сказали ждать открытия. Прошло три недели, ничего не менялось. Мы с друзьями решили, что больше ждать не будем, и уехали в Нью-Йорк. В тот момент у меня там жила тетя, у которой мы и остановились. Поэтому, можно сказать, по программе WaT мы не работали. Мы сами нашли работу в Нью-Йорке.

Потом я вернулась, окончила университет, попробовала получить туристическую визу, но мне отказали. У меня была плохая визовая история и другие неблагоприятные факторы, которые я исправляла в течение четырех лет.

Получить визу очень нелегко: прежде всего нужно хорошо подготовиться, затем постараться «поймать» место на собеседование в России, иначе придется ехать в соседние страны

Сейчас из-за коронавируса посольства США в России приостановили выдачу туристических виз, так что пока попасть в страну и вовсе невозможно.

Получив визу, я сразу же начала планировать переезд, купила за полгода до отъезда билеты, чтобы уж точно знать, что уезжаю, пути назад нет. В России я оставила все: семью, друзей, недвижимость, уволилась с хорошей работы и полетела на крыльях счастья искать приключения.

Адаптация

Так как я уже была в Америке, меня особо ничего не удивило. У меня уже были друзья в Нью-Йорке, с которыми я поддерживала связь из России, и поэтому я всегда знала, что там происходит. Но все равно каждый раз, когда я приезжаю на Манхэттен, небоскребы меня завораживают, я с открытым ртом смотрю на все здания.

Но нужно понимать, что Америка — это не только Манхэттен. Переехав сюда, нужно быть готовым к разным сложностям

Первую работу я нашла примерно через 10 дней: устроилась в детский сад на полный рабочий день, еще нашла подработку фотографом в ресторане. Попасть на работу в детский сад в Америке куда проще, чем в России. Если у вас есть знакомые, или вам повезло наткнуться на объявление, и вы расположили к себе работодателя — работа ваша.

Конечно, какой-то минимальный педагогический опыт нужен, но, если вы быстро учитесь и не боитесь детей, обучение проходит намного быстрее. Американцы совсем иначе относятся к своим детям. Не трясутся, как в России, поэтому и проблем возникает куда меньше.

@bina__usa

Наверное, мне было немного легче, чем приезжающим в одиночку, так как я знаю английский, и у меня тут есть знакомые. Я считаю, что очень важно попробовать подружиться с кем-нибудь до эмиграции или хотя бы найти человека, который будет отвечать на вопросы, неизбежно возникающие при жизни в новой стране.

Здесь все по-другому, и хорошо, когда кто-то может помочь с повседневными проблемами: объяснить, где оплатить проезд, как оформить медицинскую страховку и получить водительское удостоверение, какую квартиру лучше снять, где найти работу.

К сожалению, сообщества переехавших россиян довольно токсичные, и там рассчитывать на помощь не стоит. Когда заходишь в социальные сети и читаешь комментарии в русскоязычных группах, сразу получаешь кучу негатива. Поэтому лучше ничего там не писать и не читать, либо стараться не пропускать через себя. Я не знаю, с чем это связано, но часто соотечественники хотят на тебе нажиться, использовать тебя. Это печально.

Я завела блог как раз для того, чтобы помогать таким же, как и я, — в своих постах я рассказываю, что делать и куда идти в огромном и поначалу непонятном Нью-Йорке.

Особенный город

Нью-Йорк сложно сравнивать с остальной Америкой: тут нет одноэтажных домов с флагами во дворах, а соседи не приносят пирог на новоселье. Зато здесь очень много людей разных национальностей: только русскоговорящих ньюйоркцев около 600 тысяч. Поэтому составить обобщенный портрет жителя города практически невозможно.

Нью-Йорк — очень хороший город для старта жизни в США. Тут всегда много работы: кто не боится работать, голодным здесь не останется

Ньюйоркцы всегда куда-то бегут и пьют кофе на ходу. Не все, конечно, но, если с утра оказаться в центре Манхэттена, можно увидеть толпы бегущих людей со стаканчиками кофе в руках. Очень многие из них одеты по последним модным трендам. Но полно и таких, которым совершенно все равно, что носить.

В Нью-Йорке с транспортом все хорошо, есть круглосуточное метро, автобусов много. Но тем не менее многие ездят на машинах, предпочитая комфорт. Водительские удостоверения получают с 16 лет.

Учиться в автошколе необязательно. Даже если вас кто-то научил, вы можете спокойно пойти и сдать на права. А если вы переехали, и у вас уже есть водительское удостоверение другой страны, в некоторых штатах вы можете просто обменять их на американские

В Нью-Йорке много салонов красоты, но в самых лучших работают русскоговорящие мастера. Американские мастера делают все очень некачественно, в интернете полно фотодоказательств. Я сама к таким не ходила, проверять на себе нет никакого желания.

Праздники и приметы

Американцы очень любят Рождество, Хэллоуин, День Благодарения. Все праздники празднуются в США достаточно ярко. Мне очень нравится, как тут отмечают Рождество. Все красиво украшено, все бегут за подарками, покупают елки. Сказочная атмосфера.

Жители США довольно суеверны, у них много необычных для нас примет. Например, они могут разломать кость для исполнения желания. У кого в руках осталась большая часть, у того оно и сбудется. Многие играют в бейсбол, и все знают, что перед игрой наудачу надо плюнуть на биту. Если американец нашел один цент, его надо обязательно поднять, чтобы привлечь удачу.

А вот разбивать зеркало нельзя никак — это к семи годам несчастий. Как и рассыпать перец — это к ссоре с лучшим другом. Многие настолько боятся числа 13, что в некоторых зданиях даже нет обозначения 13 этажа. Чтобы наверняка защититься от колдовства и сглаза, суеверные американцы носят одежду синего цвета или хотя бы держат при себе синий амулет.

@bina__usa

Цены

Продукты здесь намного дороже, чем в России, но и зарплаты немаленькие, так что по ощущениям получается примерно одно и то же. Все те же продукты здесь продаются, даже гречка. Правда, за ней придется идти в специализированный русский магазин. Так что я скучаю только по маминой стряпне. В магазинах, кстати, очень много готовой еды, всегда вижу огромные очереди в этих отделах, потому что у людей обычно нет времени на кулинарные изыски. Я стараюсь готовить дома сама, время у меня есть. Но иногда могу купить или заказать что-нибудь экзотическое.

А вот с жильем большие сложности: чтобы снимать одному, нужно очень хорошо зарабатывать. Однушку (комната + зал) в относительно приличном районе можно снять примерно за полторы тысячи долларов. Можно, конечно, на свой страх и риск найти подешевле.

Лучше, конечно, жить с другом, родственником или партнером. Все трудности гораздо легче пережить, если делить их пополам

Медицина здесь ужасно дорогая, но об этом, наверное, все наслышаны. Это, конечно, огромный минус США. Если у тебя нет страховки, то вызов скорой может стоить от 500 долларов. Стоимость страховки в месяц зависит от дохода: чем больше человек зарабатывает, тем дороже страховка. У малоимущих страховка бесплатная. До недавнего времени наличие медстраховки было обязательным, а нарушителей этого правила штрафовали, но сейчас такого уже нет.

Многие едут к себе на родину и там проходят лечение или обследование, если есть возможность. Но если что-то срочное, приходится оставлять у врачей немало денег. Особенно у стоматологов: если нет страховки, установка коронки на один зуб может обойтись в две тысячи долларов. Забавный факт: роды для жителей Нью-Йорка всегда бесплатные.

Планы

Возвращение домой даже не обсуждается. В этой стране я для себя вижу куда больше возможностей, чем на родине, к сожалению. Хотя кто-то говорит, что, если человек не добился ничего у себя дома, то в другой стране ему делать нечего, на своем примере могу доказать обратное.

@bina__usa

В России я с образованием переводчика не могла найти работу, в итоге пошла секретарем. Здесь же меня взяли без образования и опыта в стоматологический офис. Повезло: вовремя откликнулась на объявление и расположила к себе работодателя. Были люди с опытом, но он сказал, что я ему понравилась как человек.

Так что иногда совсем неважно, какой вы специалист, ведь всему можно научиться, а вот работать всегда приятнее с адекватными людьми. На работе я не делаю ничего сверхсложного, ради чего нужно было бы учиться в колледже. Я просто ассистент, который помогает стоматологу. Так что в Нью-Йорке возможно все.