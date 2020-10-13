Как сложилась судьба дочери Суворова 

Неудачная семейная жизнь привела к тому, что всю нежность Александр Суворов перенес на дочь Наталью, которую очень любил. Суворочка, так называл дочь полководец, родилась 1 августа 1775 года. «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба наследницы величайшего полководца.

С девочкой Александр Васильевич виделся нечасто, мешали походная жизнь и участие в войнах, которых на его век выпало предостаточно. А после первой серьезной размолвки полководца с женой, чуть не закончившейся разводом, Суворочку определили в Смольный институт благородных девиц.

На шестнадцатом году жизни Наташа была выпущена из Смольного и назначена фрейлиной к императрице. Первоначально она жила во дворце, но отец, опасаясь куртуазных нравов, процветавших при дворе, с разрешения императрицы поселил дочь в своем петербургском доме под надзором родственниц, мужа племянницы графа Дмитрия Ивановича Хвостова и своего бывшего сослуживца подполковника Петра Григорьевича Корицкого.

Наталья подрастала, пришла пора подумать и о замужестве. Красавицей Суворочка не была, но претендентов на ее руку хватало. Суворов склонялся к кандидатуре полковника графа Эльмпта, сына его боевого товарища. Его не смущало даже то, что жених был лютеранином. Но судьба распорядилась иначе.

К Наталье стал свататься Николай Зубов, брат фаворита Екатерины ІІ Платона. Естественно, что кандидатуру нового жениха поддержала и сама императрица. Любопытно, что вопросы сватовства пришлось решать по переписке, так как Суворов в этот период воевал в Польше.

Граф Николай Зубов звезд с неба не хватал, служакой был добросовестным, но о своих интересах никогда не забывал. Благоволением Екатерины ІІ к полководцу он попытался воспользоваться еще до свадьбы, намекнув Суворову, что относительно небольшое приданое можно значительно увеличить, воспользовавшись щедротами императрицы. Но Александр Васильевич отказался обременять императрицу подобными просьбами.

Весной 1795 года молодые были обвенчаны в отсутствие отца невесты, который не мог отлучиться из войск, усмирявших восставшую Польшу. Взаимоотношения с зятем у Суворова складывались непростые, накладывало отпечаток и то, что полководец находился в чуть завуалированной конфронтации с Платоном Зубовым.

Размолвки с зятем не сказывались на отношениях с дочерью, с ней Суворов продолжал поддерживать переписку и с нетерпением ждал появления внуков. В семье Натальи воспитывался и брат Аркадий, которого Суворов после второй неудачной попытки развода забрал от своей супруги. В период павловской опалы полководца Наталья, взяв с собой брата и сына, чтобы поддержать отца, приезжала к нему в Кончанское.

Графиня Наталья Зубова почти на 40 лет пережила своего мужа, внезапно скончавшегося в 1806 году. Воспитывала шестерых детей, а затем и внуков. Свято берегла память о знаменитом отце, даже перевезла в свое имение Фетиньино небольшой деревянный дом, в котором Суворов писал свою знаменитую «Науку побеждать».

Умерла Наталья Александровна в Москве 30 марта 1844 года. Ее похоронили в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом.