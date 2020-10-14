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Как жила самая жестокая надзирательница концлагерей 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Как жила самая жестокая надзирательница концлагерей
Фото: Wikipedia.org
Ирма Грезе — одна из самых известных военных преступниц и надзирательниц концлагерей. Это ее называли "ангелом смерти" и "светловолосым дьяволом" из-за ее жестокости. "Рамблер" узнал, какой была ее недолгая жизнь.
Ирма родилась в 1923 году на севере Германии в семье крестьянина. В ее семье было еще четверо детей.
Мать девушки решила самостоятельно уйти из жизни, когда Ирме было 13 лет. Спустя год ее отец вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП).
В 15 Ирма бросила в школу и тоже примкнула к рядам НСДАП и активно проявляла себя в Союзе немецких девушек. Сначала она пробовала себя в роли медсестры, а потом вступила во вспомогательные подразделения СС. Ее отец был недоволен таким выбором, но не смог запретить это своей дочери.
Уже в 19 лет Ирму отправили надзирательницей в концлагерь Равенсбрюк, а уже позже она попала в Освенцим. Там она за год доросла до старшей надзирательницы и была вторым лицом после руководства Освенцима.
Многие заключенные, которым удалось спастись, писали об Ирме в своих мемуарах. Они в подробностях рассказывали о ее жестокости и методах наказания. При этом, многие утверждали, что Грезе хуже всего относилась к молодым и красивым женщинам, которые могли составить ей конкуренцию. Ее мотивы ясны — по некоторым данным она состояла в романтических отношениях с сотрудниками концлагеря.
Wikipedia.org
Однако ее "карьера" надзирательницы быстро закончилась. В марте 1945 года она попросила, чтобы ее перевели в другой лагерь Берген-Бельзен. Спустя месяц ее взяли в плен англичане. Грезе предстала перед судом на «Бельзенском процессе» и была приговорена к высшей мере наказания. Она погибла в 1945 году, ей было 22.
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Люди , Ирма Грезе
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