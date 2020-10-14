4 привычки русских мужчин, шокирующие иностранцев

Зря вы ругаете наших парней — многим европейцам есть, чему у них поучиться.

Можно бесконечно спорить о том, что люди бывают разными в рамках одной национальности. Да, это так, но правда и в том, что им все же свойственны схожие черты. В этом материале расскажем о россиянах и их чертах, которых русским девушкам не хватает в общении с иностранцами.

Платить всегда и везде

Девушки, вы никогда не встретите таких же щедрых мужчин, как в России, которые не попросят ничего взамен свиданий. Когда ты проезжаешь за границу и рассказываешь об опыте предыдущих отношений европейским подругам, у них от удивления раскрываются глаза. Девушкам действительно сложно поверить, что за просто так вам могут сделать комплимент в виде бутылки вина в ресторане, пригласить на свидание без продолжения и продумывать каждую встречу с вами, лишь бы порадовать и удивить. Не зря русских за границей называют «принцессами» — с детства папы дарят нам цветы, братья ходят с нами в кафе, а для дедушек и дядь нет ничего странного в том, чтобы подарить презент без повода. Если ваш мужчина воспитан в хорошей семье с уважительным отношением ее членов друг к другу, он не позволит разделить счет или заплатить за вас обоих. Да, вы тоже должны заботиться о нем, но это может выражаться в других вещах — организовать день спа для двоих, принести вкусные пирожные на завтрак или заказать такси, пока он расплачивается за ужин.

Помогать решать проблемы

Мужчина не должен быть вашим нянем, но помочь в сложной ситуации обязан. Меня не раз удивляли истории о том, как бойфренды подруг называли их «childish», то есть незрелыми людьми, лишь за то, что они от обилия проблем по учебе и работе девушки могли расплакаться, не находя решения сложным задачам. При этом сами парни могли уйти гулять с друзьями или заниматься личными делами, считая, что девушка разберётся сама. Да, вы должны быть ответственны за собственную жизнь, но человеческую эмпатию нельзя отменять. Хотя во всем мире нас считают холодными людьми, но наши близкие друзья всегда знают: именно с русскими вы можете вести откровенный диалог и получить действительно важные советы.

Быть всегда рядом

Европейцы обожают переписываться и присылать фото в Снепчате. Для наших же людей такой способ общения менее важен, чем личная встреча и разговор. Именно поэтому русские парни и люди близких нам культур из стран-соседей не поленятся дойти до вас просто чтобы обнять и поговорить вживую. Им не лень проводить вас до дома или заказать машину и дождаться сообщения «со мной все в порядке», потому что они искренне беспокоятся за вас. Отчасти это основано на более высоких ожиданиях от партнёров, где к 25—28 годам мы список «должен» становится в разы обширнее, чем закончить университет и устроиться на работу — тот максимум, что типичен для европейца.

Сначала вы, потом он

В нашей стране воспитанные люди намного трепетнее относятся к женщинам, чем за границей. Поверьте, у нас в сто раз чаще уступят место маме с ребёнком, бабушке или просто молодой девушке, чем в другой стране, за исключением, пожалуй, Китая, где этому детей приучают с детского сада. Открывание дверей, помощь с надеванием пальто, отданный вам в дождь зонт или попытка одеть в свою куртку, когда на улице холодно — за границей вы этого не встретите, если только у парня не было близких к России корней. Буквально минуту назад я спросила у подруг, открывали ли им в школе дверь в класс мальчики, и знаете что? С удивленными глазами они сказали: «Конечно нет!» Ведь это даже не этикет, а особые правила, свойственные нашей культуре — и за это наших мужчин стоит ценить.