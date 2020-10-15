Как изменились люди за 250 лет

За последние сто лет люди не сильно изменились внешне. Однако это совсем не значит, что мы перестали эволюционировать. Ученые регулярно проводят исследования и выясняют, что современный человек значительно отличается от своих далеких предков. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Специалисты из австралийского университета Флиндерс провели исследование и выяснили, что с конца XIX века все больше детей сохраняет срединную артерию в предплечье. Срединная артерия отвечает за снабжение кровью рук младенца, пока он находится в утробе матери. Как правило, она исчезает уже на 8-й неделе беременности, когда у ребенка формируются радиальная и локтевая артерии, которые остаются с ним на всю жизнь. У подавляющего числа взрослых людей нет срединной артерии, но в течение последних двух веков рождается все больше людей, у которых она имеется.

Если в 1880-х процент людей, рожденных со срединной артерией, составлял порядка 10%, то среди тех, кто родился в конце XX века, таких людей 30%.

По мнению экспертов, все дело в мутации генов, отвечающих за развитие срединной артерии. Кроме того, причиной ее возникновения, могут быть проблемы со здоровьем у матери во время беременности.

Данное изменение наглядно демонстрирует тот факт, что сейчас человек эволюционирует гораздо быстрее, чем в любой другой период за последние 250 лет.

Помимо срединной артерии, наблюдаются и другие изменения в человеческом организме. К примеру, лица людей становятся короче: использование огня и лучшая обработка пищи избавила homo sapiens от массивных челюстей. Кроме того, все больше детей рождается без зубов мудрости, а у новорожденных регулярно диагностируют скрытое расщепление позвоночника. И наконец, у современных людей чаще наблюдаются необычные соединения костей в стопе, а также у некоторых появляется небольшая кость позади коленного сустава фабелла, которая ранее считалась утраченной в ходе эволюции.