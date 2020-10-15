Странные вещи, в которых обвиняли евреев 

Долгие годы еврейский народ обвиняли во множестве грехов: неслучайно евреев называют многострадальными. В довесок некоторые претензии к ним были абсолютно абсурдными и нелогичными. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Лень и отрава

Генри Форд вошел в историю благодаря ряду ярких заслуг. Но мало кто знает, что знаменитый промышленник и изобретатель был… антисемитом. В своей газете The Dearborn Independent американец предъявлял к евреем десятки претензий. Как-то раз в издании вышел материал с заголовком «Международный еврей: мировая проблема», пестривший различными теориями заговора.

Вдобавок к этому, все та же The Dearborn Independent писала, что именно евреи стоят за линчеваниями, отравляя простых американских белых мужчин секретной смесью. Кроме того, они намеренно саботируют бейсбол, потому что ленятся заниматься спортом.

Крысы-убийцы

Одно из главных новостных агентств Палестины Wafa в июле 2008 года заявило, что Израиль вывел генно-модифицированных крыс, которые вырастают в два раза больше обычных и к тому же производят в четыре раза больше потомства. Делают евреи это для того, чтобы выдворить арабов из Иерусалима.

В документе говорилось о том, что гигантские крысы — кровожадные хищники, которые могут растерзать даже кошку. Палестинцы уверенно заявляли, что евреи привезут их в город в клетках и натравят на арабов. Но и это еще не все: по словам Wafa, крысы были обучены определять национальность по запаху, а потому евреев они бы не тронули, ведь их целью были арабы и палестинцы.

Покемоны и заговор

В 2001 году иракская служба безопасности создала отчет, в котором говорилось о том, что игра про покемонов была разработана как сионистский заговор с целью свержения Саддама Хусейна. В Ираке утверждали, что "покемон" на иврите означает "я — еврей". Предположительно, еврейские заговорщики распространяли игру, чтобы овладеть умами иракских детей и настроить их против Хусейна. Вот только в Ираке опустили тот факт, что "я — еврей" на иврите не произносится как "покемон", и к тому же покемонов придумали японцы.