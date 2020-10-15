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Назван лучший музыкант года 

Стелла Шмель 57 минут назад
Назван лучший музыкант года
Фото: @postmalone
Стало известно, кто в этом году получил титул "Лучший музыкант года" по версии Billboard Music Awards. Им стал рэпер Post Malone (настоящее имя артиста — Остин Ричард Пост).
Артист из США также победил сразу в нескольких категориях: "Музыкант года", "Лучший музыкант мужского пола", "Лучший исполнитель из чарта Billboard 200", "Лучший исполнитель из чарта Hot 100", "Самый популярный артист стриминговых сервисов", "Лучший рэп-исполнитель".
Полный список лауреатов премии опубликован на сайте издания.
Также названа и певица года — ею стала Билли Айлиш которая победила и в номинации "Лучший новый исполнитель".
Ранее "Рамблер" писал, что названа "самая заразная" вещь в офисе.
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Люди , Билли Айлиш
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