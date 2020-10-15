Назван лучший музыкант года 

Стало известно, кто в этом году получил титул "Лучший музыкант года" по версии Billboard Music Awards. Им стал рэпер Post Malone (настоящее имя артиста — Остин Ричард Пост).

Артист из США также победил сразу в нескольких категориях: "Музыкант года", "Лучший музыкант мужского пола", "Лучший исполнитель из чарта Billboard 200", "Лучший исполнитель из чарта Hot 100", "Самый популярный артист стриминговых сервисов", "Лучший рэп-исполнитель".

Полный список лауреатов премии опубликован на сайте издания.