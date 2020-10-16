Алистер Кроули: распутник, сатанист, маг

5 декабря 1947 года в крематории кладбища Вудвейл в Брайтоне (Великобритания) собрались человек десять. Они хоронили 72-летнего мужчину, который при жизни отличался крепким телосложением и выделялся в любой компании. Теперь же натянутая кожа обнажила вампирские клыки мертвеца.

Поговаривали, что его физическую мощь сжег героин. Пока огонь превращал тело в прах, собравшиеся читали отрывки из книг покойного и его поэму «Гимн Пану»:

Я беснуюсь, насилую, рву, раздираю Этот мир без конца. Манекен, дева, менада, человек — Во власти Пана.

Когда жители Брайтона узнали о тихих похоронах, началась паника. Газеты кричали, что свершилась Черная месса и город проклят. Рассказывали, что за покойником явился сам Дьявол. Местный совет официально заявил об акте осквернения. Десять священников разных конфессий провели молебен в церкви Святого Петра. Люди толпились в проходах. Ужас, который испытали горожане, стал истинным прощанием по «великому зверю» Алистеру Кроули.

Рождение чудовища

В 14 лет Эдвард Александр Кроули повалил молоденькую служанку на кровать своих родителей. Плотские страсти обуревали его с юных лет. Позже он разовьет собственное учение о секс-магии, замешанное на мистике, алхимии, индийской тантре и мастурбации как духовном упражнении.

— Секс — самое могущественное оружие в арсенале мага, — писал он.

В путешествии по Египту в 1909 году, чтобы лучше разобраться в оккультных ритуалах, описанных магом XVI века Джоном Ди, Кроули открыл для себя анальный секс, который возвел в ранг оккультного ритуала. Он считал, что во время соития становится подобием полового члена, который эякулирует энергией в космос.

Развратная жизнь, полная экспериментов и откровенных рассказов, создала Алистеру славу чудовища. Он с радостью принимал все проклятия, обращенные в его адрес. Для пуританской Англии, которая приравняла физическую любовь к греху, Кроули олицетворял библейский порок. Он взял прозвище «Зверь 666» и, смакуя, рассказывал, что участвует в ритуалах с кровью христианских младенцев.

Все ради хайпа

Личность Алистера Кроули легко свести к хулиганству ради скандальной славы. Происходивший из глубоко верующей семьи, он с детства подмечал несоответствия в том, чему учат в воскресной школе. Бунт против веры родителей Кроули превратил в яркую жизнь. Им двигала страсть к приключениям. И начал он поиски среди проституток и оккультных орденов, популярных в викторианской Англии. Но этого было не достаточно молодому Зверю.

Он разругался с коллегами по ордену «Золотой зари» и назначил поэта Уильяма Йейтса личным врагом.

Уехал в Мексику, потом в Японию, на Цейлон, добрался до Индии. С юности увлекающийся скалолазанием, там он принял участие в первой мире экспедиции к вершине Чонгури с прославленным альпинистом Оскаром Эккенштейном. При восхождении погибли несколько носильщиков, экспедиция провалилась. Но из той поездки он привез увлечение йогой, восточным мистицизмом и гашишем.

Перебравшись в Париж, где одним из близких друзей стал скульптор Огюст Роден, Кроули приступил к созданию собственной религии. В 1904 году, живя в Каире, через его жену Роуз с ним заговорил бог Гор. Он надиктовал «Книгу закона», легшую в основу учения о воле — «Телема». Занятно, что в итоге сексуальные эскапады Кроули выродились в строгую религиозную практику. А секс просто ради наслаждения — бесполезен.

Кошачья кровь

Увлечение мистикой не было необычным для начала ХХ века. Артур Конан-Дойл искал на фотографиях призраков, а Максимилиан Волошин мнил себя воплощением античных богов. Европа помешалась на мистицизме, надеясь прозреть новые откровения.

В 1920 году Кроули основал коммуну на Сицилии, в которой проповедовал учение о поиске личной истинной воли — по-гречески «телемы». Осознавший ее получает силу изменять мир. Если такой человек аморален, это может привести к разрушительным последствиям. Считается, что идеи телемы с энтузиазмом принял фашистский подонок Рудольф Гесс.

Сам Кроули считал, что Гитлер — человечек, использовавший магическую силу ради выгоды, но не истинного знания.

В коммуне Кроули было много наркотиков, секса и странных ритуалов. Во время одного погиб молодой англичанин. Местные рассказывали, что он отравился, испив чашу кошачьей крови. Власти выгнали Кроули и запретили въезд в Италию.

Умер в нищете

Алистер не отрицал шарлатанского элемента в своих поисках. В его понимании магия -искусство. Не существует заклинаний, превращающих человека в лягушку. Но слова могут менять мир. Недаром одной из ипостасей Кроули была поэзия.

Но что там с волшебством? В начале ХХ века Кроули сделал ряд предсказаний. Например, что Британская империя распадется. Германия втянет весь мир в войну. А главными державами станут США и Россия. Он выдал это за озарение. Но разве подобные выводы не могли быть выводами пытливого ума? Важно понимать, что для Кроули эти подходы едины. Магическая оболочка просто красивее.

Во время Первой мировой недруги Кроули распространили слух, будто он работает на германскую разведку. Кто знает… А вот на британское правительство он работал неоднократно.

Кроули умер в нищете. Однако его книги и идеи после смерти стали еще популярнее. Во всем мире гадают на колоде Таро Тота, созданной им с художницей Фридой Харрис. Музыканты и художники посвящают ему свои творения. А современные исследователи читают работы Алистера как философские.

Имидж «самого злого человека в мире» ему создали те, кто боялся исследовать самого себя. Ханжи считают: если позволить человеку делать все, что он хочет, на место цивилизованной личности придет чудовище. Когда же Кроули позволил себе стать чудовищем, появился яркий поэт, путешественник и интересный мыслитель.