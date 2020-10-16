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За что в 1937 году хотели расстрелять любовь Маяковского 

Анастасия Иванова 1 час назад
За что в 1937 году хотели расстрелять любовь Маяковского
Фото: globallookpress.com
Все знают о любовной связи Лили Брик и поэта Владимира Маяковского, однако связь с совершенно другим мужчиной чуть не привела известную даму к расстрелу. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
В своих мемуарах Лиля Брик писала, что "всегда любила одного — одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю". Это имена четерых ее мужей, один из них помимо любви и преданности привнес в жизнь женщны смертельную опасность.
После смерти Маяковского и развода с Осипом Бриком Лиля вышла замуж за Виталия Примакова — советского военачальника и героя Гражданской войны. Они познакомились на одном из творческих вечеров Маяковского, но позже судьба развела их.
Примаков воевал во время Гражданской войны, занимал высокие должности и постоянно бывал в командировках. В какой-то момент они вновь возобновили общение с Лилей и отношения завязались. А потом женщина решила примерить на себя роль жены военного. Стоит отметить, что в этой новой роли было что-то необычное: уверенность в завтрашнем дне, бесстрашие и преданность. Лиля сопровождала мужа в военных походах, научилась сидеть в седле и стрелять.
Удивительно, но даже будучи замужем за Примаковым, Брик продолжала писать полные любви и нежности письма Осипу (бывшему мужу). "Любименький, дорогой, золотой, миленький, светленький, сладенький Осик", — писала Лиля. Она подробно рассказывала, как идет их жизнь с Виталием и вечно хотела сорваться в Москву, но не хотела оставлять мужа одного. Виталий об этих переписках знал и принимал натуру жены, передавал Осипу приветы.
Их необычные отношения длились спокойно до 1937 года, пока Примакова не арестовали по "делу Тухачевского". К расстрелу приговорили всех, в том числе Лилю Брик. Однако женщина ничего не знала о делах мужа.
Виталия убили, а Брик в страхе ждала ареста. Но Сталин лично вычеркнул ее из списка приговоренных к смертной казни. Решил "не трогать жену Маяковского". Так великий поэт охранял свою главную любовь жизни даже после смерти.
Комментарии
Люди , Осип Брик , Лиля Брик
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