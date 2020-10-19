«Выгнали — пошел могилы рыть»

После победы на Олимпийских играх-1964 в Токио советского тяжелоатлета Алексея Вахонина стали называть чудо-штангистом. Он не просто выиграл — еще и поиздевался над соперниками: держа над головой штангу, с криком поднял одну ногу. Фотография этого трюка облетела весь мир. Кроме Олимпиады, спортсмен трижды выигрывал чемпионаты мира и Европы, а еще шесть золотых наград взял на чемпионате СССР. Он был звездой, но именно это его сломило. Завершив карьеру на пике известности, Вахонин пристрастился к алкоголю, устроился могильщиком и в 58 лет трагически погиб от руки собственного сына. Трагедию уникального тяжелоатлета вспоминает «Лента.ру»

Голодное детство

Настоящая фамилия Вахонина — Кунов. Его отец был чехом Куно, которого в числе пленных пригнали в Сибирь после Первой мировой войны. Алексей родился в 1935 году в селе Гавриловка под Кемеровом.

Детство было голодным, мальчик рос болезненным и слабым. А до четырех лет и вовсе не мог ходить из-за рахита. Он ползал по двору — однажды на него даже напала свинья. При этом семья была большая — шестеро детей. Едва окрепшему Леше пришлось начать подрабатывать на шахте, чтобы помогать матери, потому что глава семейства умер рано. Тяготы и лишения быстро привели мальчика в плохую компанию, где он курил и пробовал водку, а еще постоянно участвовал в драках, которые оканчивались приводами в милицию. «Ты, Леша, одной ногой в тюрьме. Вот-вот и вторую подтянешь», — объясняли ему в участке. Кунов стал бы обычным сельским работягой, проводящим вечера за бутылкой, если бы в школе его не заметил Иван Жуков , тренер по тяжелой атлетике.

Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону

Жуков почувствовал талант подростка и помог ему перебраться в районный центр Гурьевск. Там он занимался с Куновым штангой и гирями, прививал дисциплину и любовь к порядку. Алексей увлекся. Он стал участвовать в областных соревнованиях и не проигрывал — превращался в местную восходящую звезду тяжелой атлетики.

В 1954-м на молодого атлета обратил внимание Рудольф Плюкфельдер, действующий спортсмен и будущий олимпийский чемпион, который жил, работал и тренировался в Кемеровской области. Он взял над Алексеем шефство и не прогадал. «Нужно воспитывать себя. Работай над каждой мелочью. Днями неделями работай! А я тебе помогу», — говорил Плюкфельдер. Результаты Кунова улучшались, на него обратили внимание уже не на местном, а на национальном уровне. В 1961 году спортсмен поучаствовал в своем первом чемпионате СССР и победил в весовой категории до 56 килограммов. В 1962-м вслед за наставником он переехал в город Шахты Ростовской области, где и прошла вся его дальнейшая жизнь.

Фаворит

Незадолго до переезда Алексей женился и взял фамилию жены. Хотя они вскоре развелись, спортсмен так и остался навсегда Вахониным. В детстве над его прежней фамилией смеялись, так что у тяжелоатлета был комплекс.

В новом городе Плюкфельдер устроил ученика на работу — на шахту, потому что навыки у спортсмена были. Физические нагрузки там помогали поддерживать форму, а еще не оставляли слишком много свободного времени. Тренер знал, что Вахонин иногда позволяет себе выпить. Эта давняя привычка, кстати, свела тяжелоатлета с новой супругой, Зинаидой.

Несмотря на проблемы с режимом, спортивная карьера Вахонина шла в гору. После победы на чемпионате страны тяжелоатлет вошел в сборную, а в 1962 году повторил успех и получил право участвовать в международных стартах. Годом позднее он выиграл и чемпионат Европы, и первенство мира. Ему была одна дорога — на Олимпиаду в Токио. Понятно, что на Игры советский спортсмен ехал одним из фаворитов. Серьезный соперник у него был только один — венгр Имре Фельди.

С 1928-го по 1972 год соревнования по тяжелой атлетике на Олимпийских играх проводились в троеборье (жим, рывок, толчок). В каждом из видов троеборья спортсмен мог выйти к снаряду трижды и сам выбирал, с какого веса начать.

Трибуны в японском зале «Сибуйя» были заполнены до отказа. После жима и рывка болельщики уже поверили, что золото останется за Фельди. Советский штангист проигрывал 2,5 килограмма и для победы должен был брать внушительный по тем временам вес — 142,5 килограмма. Причем в последней попытке. Допустить такой успех было трудно, и команда Фельди уже начала праздновать. Вахонин же, по воспоминаниям очевидцев, бросил, поднимаясь на помост: «Хреново вы шахтеров знаете!»

Алексей легко толкнул нужный вес, побив мировой рекорд в толчке и по сумме троеборья, но шокировало всех отнюдь не это. Когда судьи зафиксировали попытку, он, держа над головой штангу, согнул в колене и приподнял одну ногу. «Хо-па!» — выкрикнул Вахонин, как в цирке. «Глаза вылезли из орбит, лицо медленно побагровело, но штангу он поднял. Постепенно лицо обрело нормальный цвет», — писал британский журналист Нил Аллен. Фотография этого трюка с подписью «чудо-штангист» на утро была во всех газетах, а мэр Токио был так поражен, что лично поздравил тяжелоатлета с победой.

Любопытно, что на тех же Играх золото, но только в весовой категории до 82,5 килограмма, взял и тренер Вахонина Плюкфельдер

На родину Вахонин вернулся звездой. В Москве, например, он стал участником приема в правительстве СССР, на котором председатель Совмина Алексей Косыгин долго и по-отечески говорил с ним о спорте и жизни. Тогда же Алексею вручили орден «Знак почета», а еще выдали премию и предоставили новую, просторную квартиру в центральном районе Шахт. Вахонин стал хозяином гардероба, который состоял исключительно из дорогих вещей. Холодильник его ломился от деликатесов. А по вечерам за широкий стол усаживались до двух десятков гостей. Спортсмен сорил деньгами.

Wikimedia

И ведь в тот момент еще казалось, что доминирование Вахонина в тяжелой атлетике только начинается.

Мимо Мехико

Однако в новом сезоне стабильность пропала. Алексей становился то безоговорочным победителем, то вылетал с турниров на начальном весе. Объяснение было простым: слава ударила в голову, и участились пьяные загулы, в которых Вахонина сопровождала жена. Плюкфельдер оказался бессилен перед пристрастиями ученика. Возвращать его в тренажерный зал стало все сложнее.

В 1965-м Вахонин выиграл чемпионат Европы, а на первенстве мира не попал даже в тройку. В 1966 году исправился — взял золото. В 1967-м остался лишь вторым на чемпионате СССР. Несмотря на сложности с набором формы и частые неудачи, он собирался на Олимпиаду в Мехико. Тренеры же поставили условие: выиграть лично-командный чемпионат Европы 1968 года в Ленинграде.

Вахонин был хорошо подготовлен. Почему же в решающий момент он дрогнул? Скорее всего, не справился с нервами. Личная бронза континентального первенства — все, на что оказался способен Алексей, — лишила его путевки на Игры. Вечером после соревнований спортсмен много выпил, на утро не явился на общий сбор и навсегда попрощался с местом в национальной команде. С тяжелой атлетикой было покончено. Плюкфельдер тоже перестал быть для Вахонина авторитетом, и их пути разошлись.

Роковой вечер

Что дальше? Возвращение в Шахты, поиски работы. Тренером Вахонин стать не мог — у него не было аттестата даже о среднем образовании. Да и не тянуло чемпиона к детям. Госкомспорт не помогал, только изредка выдавал пособия, на которые нельзя было купить еды даже на пару недель.

Некоторое время Алексей трудился на шахте, но оттуда его уволили — слишком часто приходил на смену нетрезвым. Тем не менее нужно было как-то жить, и олимпийский чемпион устроился разнорабочим, а после — могильщиком на местное кладбище. Жена ушла, забрав последние деньги, и старший сын, тоже Алексей, был единственным, с кем Вахонин оставался на связи. Они часто пили вдвоем.

Сошел с дистанции. Запил. Выгнали из бригады — пошел рыть могилы. Потом уволили и оттуда

1 сентября 1993 года во время одного из застолий между ними началась ссора, а потом и драка. «Сын узнал, что у отца есть ваучер, пришел и стал требовать, чтобы тот отдал его. Леша сопротивлялся», — объясняла позднее журналистам сестра тяжелоатлета. Вахонин-младший так разозлился, что схватил со стола нож и ударил отца в грудь. Ранение оказалось очень серьезным. Соседи, услышавшие шум, вызвали милицию, а потом и скорую. Прибывшие врачи ничего сделать не смогли — 58-летний бывший спортсмен уже не дышал. Понес ли сын наказание, неизвестно.