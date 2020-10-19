Ещё
Далее:
Читайте также:

Познер высказался об опускающемся «железном занавесе» в России 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Познер высказался об опускающемся «железном занавесе»
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, действительно ли в России опускается «железный занавес». Его высказывание опубликовано на сайте «Познер Online».
По мнению журналиста, власти страны не собираются запрещать россиянам свободно передвигаться по миру, как это было до пандемии. Познер не верит в подобные истории и называет их «страшилками».

«До пандемии россияне могли ездить куда хотят, в зависимости лишь от того, дают ли им визу консульства тех или иных стран или не дают. Российские власти не имели к этому никакого отношения, не они разрешали и не они запрещали»,

— заявил телеведущий.
Познер также отметил, что во время пандемии ситуация изменилась только из-за того, что почти все иностранные консульства закрыты и не выдают визы (за исключением Турции). Кроме того, подавляющее большинство стран не имеют воздушного сообщения с Россией из-за коронавируса или требуют от прилетевших россиян соблюдения двухнедельного карантина.

«Словом, никакого "железного занавеса" нет и, в чем я убежден, не предвидится»,

— заключил Познер.
Видео дня. Сумасбродная жизнь самого богатого гения мира
Последние новости
Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому» Украина нашла новый способ ударить по «Газпрому» Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве Алиев и Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса
Комментарии
Люди , Владимир Познер
Читайте также
Новости партнеров
��Z�o��������/�lˎ-:���I����0�y��&y �d�M 4-�vX�a��O[�}ڧ�킺q�� ��h�)�")�ٗ�d�w��?��վr�����~y�D�o�Ӗ_��1�2c�k��a�ִ�wj�v�\D`��p̉����� -;�"2��>=����ǆÂ �� %6q�dB)����Z��H��m%�!����;1�ea��V\xH� b�ȬPW�l�R��FG4��b�����ж�> PL|[�Q�C���3�#r�1�����5ԋ�gk�R8�]��#�[>�˭<����(�j��_@R�>l՗���.%i�9\o.!I�]NRk��ZF�����Fcu�%d����֬᳌���r�VA�եlK(/'m�9��2���I�l,�Ʉ�LZ"AEPh�,��<鷱���V�Z���$�n̨k8���h\�]����e�����Zsr��[��h �R�H^J�C�.�g{8�FDÐ����v%d�,����4ֈ�Q��,V�SA��L� �lO(�rM���#��!g8$�44ί6̆YO�ښ�u��ܣ�o������u�E�z݌�Vr�~��1? �����q(�d�H���a�ꡟ��U7s<���x�Б�^%��=9�1 ma:1����I8^����0��p���Nl�$슞��� M�'�C����ڏ���A�}�k:5#���KLr���c1��0���:vkǩ�Up_��L�J'�d`��&V��>���]���ֵ��ނS�K��S��CB�z��V���)݁����!N=1 *��98�1�j����I�7�!1I�MB��S16dM����gV̯I+��e[�`�3�����&��~��Lj�[�� Y�˅" Ȏ�1��j(���_�_�NF_�^�^�����'�����o9&[��s�`Y�=�ی}?z9z �ߌ��A�7�Oa�_����ж���F����W��F���h��r������'0���d���9_`�=�f�3OG'R����� B��� ;<�EO��k��wm����M˚e���| �_�O'����v�X���� �Z�! l@KS�3{�Ղ��/q�?�[�Sހu'����N�a��(�W~��?C�߫X��������b�^�T��s �����z�hoF���k �MCz(=R�Ne�$Ҟ��2�����p��~W@�\6}���P�V���A��ügo���n����ʵ��u���Z��xΊ�� �G�a��m�p! �`�* n���q���˒pɘ�Yf>��n�����`c���z+w��?�h���Wj�,;�� ��J&N�&�h�}�,�o��R��.<[��Y(q����g��!�_�q9��[���vC��ۋ��c���iUI�p���;��;������d�� ��1ɣ��%!k�0�YQ�-�X�U���>0�\+V�I��0�\�2��>T&$pܕ��{�P������Yo֕I����6�$XP���ږ�I�Q ��#"Yb^6�`-O�7��gY��"^IH��1:��(���.���D���9�f$T��� �ިn@�����̀���* h� �vwc���(WӘ#�Bg!����������>�\�����Q��� @��� ��>�tm��7W@��9�ARS�Lƪ��\QRȂ��t$�h�$�\U �2g�y�R��"�I&�㸦��eT��#f����#���>��L.7G�fX����P] ����r��U4�)m/Q��yp�\�� ���� � l�J~�Ҷ�Z� �����*
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
00:26
Роскосмос предложил Илону Маску «Ковчег»
Безумный мир
Корейская компартия завербовала красотку-блогера
03:08
Корейская компартия завербовала красотку-блогера
Люди
Россиянин показал, как приводит в чувство пьяных ежей
01:28
Россиянин показал, как приводит в чувство пьяных ежей
Безумный мир
Дональд Трамп избавился от любимой челки
00:50
Дональд Трамп избавился от любимой челки
Люди
Почему в России вдруг вспомнили о налоге на бездетность
03:37
Почему в России вдруг вспомнили о налоге на бездетность
Истории
Что находят космонавты в космосе
01:28
Что находят космонавты в космосе
Безумный мир
На видео попала человеколюбивая белуха
00:55
На видео попала человеколюбивая белуха
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение