Познер высказался об опускающемся «железном занавесе»

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, действительно ли в России опускается «железный занавес». Его высказывание опубликовано на сайте «Познер Online».

По мнению журналиста, власти страны не собираются запрещать россиянам свободно передвигаться по миру, как это было до пандемии. Познер не верит в подобные истории и называет их «страшилками».

«До пандемии россияне могли ездить куда хотят, в зависимости лишь от того, дают ли им визу консульства тех или иных стран или не дают. Российские власти не имели к этому никакого отношения, не они разрешали и не они запрещали»,

— заявил телеведущий.

Познер также отметил, что во время пандемии ситуация изменилась только из-за того, что почти все иностранные консульства закрыты и не выдают визы (за исключением Турции). Кроме того, подавляющее большинство стран не имеют воздушного сообщения с Россией из-за коронавируса или требуют от прилетевших россиян соблюдения двухнедельного карантина.

«Словом, никакого "железного занавеса" нет и, в чем я убежден, не предвидится»,

— заключил Познер.