Пять нецивилизованных племен современности

Первобытные племена сумели пронести свой уклад жизни через многие тысячелетия. Антропологам удалось изучить образ жизни некоторых из них. Знания об их социальном устройстве, языке, орудиях труда, творчестве и верованиях помогают ученым лучше понять, как шло развитие человека. Фактически, каждое такое племя – модель древнего мира, представляющая возможные варианты эволюции культуры и мышления людей. «Рамблер» расскажет о диких племенах, доживших до наших лет.

Пираха

В бразильских джунглях, в долине реки Мэйки, живет племя пираха. В племени около двухсот человек, они существуют благодаря охоте и собирательству и активно сопротивляются внедрению в социум. Пираха отличают уникальные особенности языка. Во-первых, в нем нет слов для обозначения оттенков цвета. Во-вторых, в языке пираха отсутствуют грамматические конструкции, необходимые для формирования косвенной речи. В-третьих, люди пираха не знают числительных и слов «больше», «несколько», «все» и «каждый».

У пираха нет мифов о сотворении мира, а жесткое табу запрещает им говорить о вещах, не являющихся частью их собственного опыта. Несмотря на это, пираха довольно коммуникабельны и способны к организованным действиям в составе небольших групп.

Синта ларга

Племя синта ларга также обитает в Бразилии. Минимальной общественной ячейкой у синта ларга является семья: мужчина, несколько его жен и их дети. Они могут свободно перемещаться из одного поселения в другое, но чаще основывают свой дом. Синта ларга занимаются охотой, рыбалкой и земледелием. Когда земля, где стоит их дом, становится менее плодородной или из лесов уходит дичь – синта ларга снимаются с места и ищут новый участок для дома.

У каждого синта ларга несколько имен. Одно – «настоящее имя» - каждый член племени держит в секрете, его знают только самые близкие родственники. В течение жизни синта ларга получают еще несколько имен в зависимости от их индивидуальных особенностей или важных событий, приключившихся с ними. Общество синта ларга патриархально, в нем распространена мужская полигамия.

Племена Никобарских и Андаманских островов

Группа Никобарских и Андаманских островов расположена в 1400 километрах от побережья Индии. На удаленных островах в полной изоляции проживало шесть примитивных племен: великие андаманцы, онге, джарава, шомпенс, сентинельцы и негрито.

После разрушительного цунами 2004 года многие опасались, что племена исчезли навсегда. Однако позже выяснилось, что большая часть из них, к огромной радости антропологов, спаслась.

Племена Никобарских и Андаманских островов по своему развитию находятся в каменном веке. Представители одного из них – негрито – считаются самыми древними жителями планеты, сохранившимися до наших дней. Средний рост негрито составляет около 150 сантиметров, и еще Марко Поло писал о них как о «каннибалах с собачьими мордами».

Корубо

Каннибализм – довольно распространенная практика у примитивных племен. И хотя большинство из них предпочитает находить другие источники пищи, некоторые сохранили эту традицию. Например, корубо, живущие в западной части долины Амазонки. Корубо – чрезвычайно агрессивное племя. Охота и набеги на соседние поселения являются основными способами их пропитания. Оружием корубо являются тяжелые дубинки и отравленные дротики. Они не практикуют религиозные обряды, а их женщины обладают равными правами с мужчинами.

Каннибалы из Папуа Новой Гвинеи

Самыми известными каннибалами являются племена Папуа Новой Гвинеи и Борнео. Каннибалы Борнео отличаются жестокостью и неразборчивостью: они поедают как своих врагов, так и туристов или стариков из своего племени. Последний всплеск людоедства был отмечен на Борнео в конце прошлого - начале нынешнего веков. Это произошло, когда индонезийское правительство попыталось колонизовать некоторые районы острова.