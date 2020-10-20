«Самые неприятные ощущения, когда порют подтяжками»

«Отец мне тогда говорит: «Ты где был?» Признался, что глотнул пивка. Отец нюхнул. И он как мне въехал. Я летел мимо книжных шкафов. Помню томики Толстого, Бунина. Ощущения неприятные, когда порют подтяжками. Это очень противно. Они так с оттягом бьют. Нехорошо. Никогда не было в этом самоутверждения со стороны родителей. Ты сам залезал в этот угол и расплачивался за это. Никогда не помню, чтобы я затаил обиду. Я понимал, что получил за дело. Это очень важно»,