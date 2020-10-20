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«Самые неприятные ощущения, когда порют подтяжками»: Михалков рассказал о воспитании отца 

Уралинформбюро и ещё 1 7 часов назад
«Самые неприятные ощущения, когда порют подтяжками»
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер Никита Михалков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о суровом воспитании своего знаменитого отца — детского писателя Сергея Михалкова.

«Сегодня, во время ювенальной юстиции, рассказывать такое, конечно, опасно. У нас никогда не было несправедливости дома. Я получал всегда по делу. За вранье и за хамство. Мама говорила: «Думай, что хочешь, про меня. Но говорить ты должен после того, как подумаешь».

Михалков вспомнил, как однажды пьяным пришел домой.

«Отец мне тогда говорит: «Ты где был?» Признался, что глотнул пивка. Отец нюхнул. И он как мне въехал. Я летел мимо книжных шкафов. Помню томики Толстого, Бунина. Ощущения неприятные, когда порют подтяжками. Это очень противно. Они так с оттягом бьют. Нехорошо. Никогда не было в этом самоутверждения со стороны родителей. Ты сам залезал в этот угол и расплачивался за это. Никогда не помню, чтобы я затаил обиду. Я понимал, что получил за дело. Это очень важно»,

— заметил режиссер.
Никита Михалков — режиссер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Председатель союза кинематографистов России.
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Люди , Сергей Михалков , Никита Михалков
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