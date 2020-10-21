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В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи 

РИА Новости 14 часов назад
В МЧС рассказали, как безопасно сделать селфи
Фото: РИА Новости
Безопасное расстояние от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением, а также сохранение равновесия на высоте помогут сохранить жизнь и не допустить получения травм во время создания красивого селфи, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Новосибирской области.
Почти каждый день люди делают селфи и выкладывают их в популярные социальные сети. По словам спасателей, ради уникального снимка и популярности некоторые идут на необдуманные поступки, забывая о собственной безопасности. Специалисты МЧС призывают граждан позаботиться о личной безопасности и не подвергать свою жизнь неоправданному риску ради красивой картинки, а также соблюдать ряд правил при создании селфи.

"Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от движущегося транспорта, хищников, проводов под напряжением. Не держите в руках объекты, представляющие опасность, такие, как острые предметы и оружие, работающие электроприборы, строительные инструменты, источники открытого огня",

— советуют специалисты.
Также в главке рекомендуют при создании фотоснимка помнить о равновесии. Утратив бдительность, легко потерять координацию движений и упасть, например, в воду или с обрыва.

"Особенной популярностью в последнее время пользуются селфи, сделанные на высоте. Головокружительные пейзажи — это не только красиво, но и опасно. Необходимо опираться на объекты и конструкции, которые надежно закреплены",

— добавляют в ведомстве.
Популярностью у любителей селфи пользуются и фотографии, сделанные на большой скорости при управлении, например, автомобилем. Они отличаются динамичностью. Однако фотографы, сосредотачивая внимание на съемке, нередко забывают о правилах дорожного движения.

"Параллельно с фотографированием нельзя управлять транспортным средством, заниматься экстремальными видами спорта, выполнять опасные виды работ",

— отметили в пресс-службе.
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Люди , МЧС , РИА Новости
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