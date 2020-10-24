На одном из популярных сообществ в Сети россиянки рассказали о своем опыте общения заключенными. Оказалось, что некоторым женщинам доводилось переписываться с мужчинами, отбывающими срок. "Рамблер" разбирался, как такое происходило.

Фото: Кадр из сериала "Зона. Тюремный роман" Кадр из сериала "Зона. Тюремный роман"

Одна из женщин рассказала, что однажды вызвала полицию, когда обнаружила, что мужчина с чужим паспортом пытается взять кредит в отделе, в котором на работала. Уже после суда, на котором она присутствовала как свидетель, он стал писать ей милые, казалось бы, письма. Девушка такого внимания от мошенника испугалась, но вскоре это прекратилось.

Выяснилось, что заключенные находят номера или адреса женщин и пытаются завести с ними общение:

"Они там всей хатой эти душистые трели на бумаге сочиняют. Писал мне такой , нашёл в Телеге,и у кумы такая же история только ф фейсбуке. Мы же бабы любим эту тюремную романтику «мамаамакрименал»и спасать утопающих

"Мне приходило по молодости письмо из сизо. От незнакомого мне человека, очень красивым почерком было написано. Адрес мой точный, фио, все верно. Писал какая я красивая, про глаза и т д. Но называл меня Леночка. Я испугалась знатно конечно";

"У меня какой-то странный зек попался, сидел в соседнем городе,лрузья из моего города ездили у нему,он спросил может и ты приедешь,мне хватило ума отказаться,через некоторое время он сказал мне,что стал сильно ко мне привыкать и нам надо перестать общаться...через месяц позвонил,сказал,что выходит,мол давай увидимся,я отказала.А так,такой культурный,общительный,что реально в них влюбляешься.".

У некоторых даже завязались отношения, у которых чаще всего был печальный конец:

"Коллеге однажды пришла смс, завязалась переписка.. он ей в уши налил, как ее любит, заочно, без встречи... что скоро освободиться и они поженятся.. она к нему в тюрьму поехала с сумкой вещей всяких и едой. Потом еще раза три ездила и забеременела.. ему рассказала и он ей признался, что выходит не осенью, а через 25 лет. В общем родила она, с ним не общается.".

Иногда, правда, переписки заканчивались настоящим браком:

"Моей знакомой пришло письмо из тюрьмы, адресовано другой женщине,(перепутал почтальон),а та взяла и ответила ,5 лет переписок,освободился,свадьба,дети".

Были и случаи, когда заключенные писали своим жертвам. Так, на одну женщину напал маньяк, а после того, как был пойман, стал писать ей письма о раскаянии:

"Мужика посадили, потом от него с зоны регулярно письмо приходили, он там извинялся , пытался даже отношения построить...".

Другая девушка быстро разузнала, зачем они это делают:

"Бывала у меня такая история.. В общем парень грабанул меня на улице, в следствии оказалось, что я не одна такая, пришло мне письмо с такой же белебердой, мол влюбился на суде в тебя "ляляля - тополя". Я чисто поржала с него, а вот знакомый следак сказал, что если б я ответила, то ему могли бы срок скостить, мол это фишка такая у них, начинаешь общаться с потерпевшей стороной, на жалость давишь, няшный такой одуван..".