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Как Елизавета II пошутила над американскими туристами

Анастасия Иванова
7 часов назад
Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на свой титул и внешнюю сдержанность, любит иногда пошутить. Ее остроумные ответы приходилось слышать даже на официальных мероприятиях. А как-то раз королева пошутила над американскими туристами. Подробнее - в материале "Рамблера".
Летом Елизавета II вместе с принцем Филиппом уезжают отдыхать в замок Балморал, который находится в Шотландии. Однажды королева гуляла недалеко от поместья. По словам ее телохранителя Ричарда Гриффина, это было в 2016 году. Елизавета была одета очень скромно: на ней было твидовое пальто и платок, хотя все привыкли видеть королеву в роскошных нарядах на публике: ярком костюме и обязательно в шляпке.
Во время прогулки к Елизавете II подошла группа туристов из США. Из-за неприметной одежды никто из американцев не узнал в ней первое лицо Великобритании и одну из самых известных женщин в мире. Туристы подумали, что она просто живет где-то неподалеку от резиденции, и спросили, видела ли она когда-нибудь здесь королеву. Елизавета II решила подшутить над ними и ответила, указывая на своего телохранителя: "Я нет, а вот он видел".
Люди,Видео,Елизавета II,
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