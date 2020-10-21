Летом Елизавета II вместе с принцем Филиппом уезжают отдыхать в замок Балморал, который находится в Шотландии. Однажды королева гуляла недалеко от поместья. По словам ее телохранителя Ричарда Гриффина, это было в 2016 году. Елизавета была одета очень скромно: на ней было твидовое пальто и платок, хотя все привыкли видеть королеву в роскошных нарядах на публике: ярком костюме и обязательно в шляпке.

Во время прогулки к Елизавете II подошла группа туристов из США. Из-за неприметной одежды никто из американцев не узнал в ней первое лицо Великобритании и одну из самых известных женщин в мире. Туристы подумали, что она просто живет где-то неподалеку от резиденции, и спросили, видела ли она когда-нибудь здесь королеву. Елизавета II решила подшутить над ними и ответила, указывая на своего телохранителя: "Я нет, а вот он видел".