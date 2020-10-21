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Почему работников «напряг» срочный сбор данных от государства 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Начиная с 12 октября 2020 года в соответствии с Указом Мэра Москвы работодатели г. Москвы обязаны еженедельно предоставлять сведения о количестве сотрудников, которые продолжают ходить на работу, и которые работают удаленно. Однако сделать это оказалось не так просто. "Рамблер" постарался выяснить, почему многие работники отказываются раскрывать свои данные.
Согласно новым указаниям, работодатели должны предоставить мэрии номера телефонов, автомобилей, а также номера проездных сотрудников, которые работают удаленно. Таким образом, можно будет отследить, где находится человек во время рабочего дня.
Большая часть сотрудников оказалась недовольна подобными требованиями, так как они нарушают Трудовой кодекс и закон о защите персональных данных. К тому же информацию о типе работы того или иного сотрудника можно отправить и без дополнительных документов, просто в виде табеля.
Отдел кадров оказался между двух огней, так как неприятие новой реальности сотрудниками грозит крупными штрафами в сторону компании. Скрыть данные работников или выдумать рандомные цифры тоже нельзя, иначе грозит дополнительный штраф.

"Мы сейчас пишем письма нашим работникам, работаем буквально как служба психологической помощи. Я еще не встречал ни одного работника, который бы добровольно согласился предоставить эти данные", — сообщает директор по персоналу.

Сами сотрудники информацию восприняли в прямом смысле в штыки. В основном, люди боятся штрафов и не хотят, чтобы государство "лезло" в их личную жизнь.

"Я работаю из дома, но я не крыса, чтобы за мной следили. Мне может понадобиться выйти в магазин, аптеку, забрать детей, всякое может случиться, а потом меня за это оштрафуют?"

Возмутились и представители малого бизнеса, которые итак переживают не лучшие времена. Выяснилось, что сама система подачи отчетов работает плохо и не учитывает в себя множество нюансов, например, узкий штат сотрудников.

"У меня работает только один человек, но я все-таки попытался подать сведения. Правда, система работает плохо и не загружается. Дальше хохма: я ИП, но я не профессионал в той области, в которой работает моя фирма. Я позвонил в службу поддержки по вопросу перевода сотрудников на удаленку и получил ответ, что я должен в любом случае перевести единственного сотрудника на удаленку, чего я сделать не могу. Полулчается, в моем случае я могу только закрыть фирму и не работать".

Тем временем Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что все данные, которые пришлют работодатели, будут надежно защищены. По словам представителей, данные необходимы, чтобы оценить, как изменится общий пассажиропоток в столице.
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