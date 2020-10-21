Жаркое из кобры. Галлюциногенный корень. Курица из KFC. Все это — любимые блюда самых жестоких диктаторов XX века.

В книге Виктории Кларк и Мелиссы Скотт «Ужины диктаторов: безвкусный гид по развлечениям тиранов» (Dictators' Dinners: A Bad Taste Guide to Entertaining Tyrants) рассказываются удивительные факты из жизни диктаторов, включая застольные манеры, гастрономические пристрастия и страхи перед отравлением. Здесь также приводятся некоторые рецепты.

Ким Чен Ир любил супы из плавника акулы и из собачатины, а также сало. Северокорейский диктатор думал, что суп из собачьего мяса придает ему неуязвимость и мужественность. Кроме того, Ким Чен Ир считался большим любителем коньяка Hennessy.

Ким Чен Ир правил с 1994 по 2011 год, и, пока он был у власти, Северная Корея погрузилась в глубочайший кризис, обернувшийся массовым голодом.

Пока корейцы голодали, вождь держал многочисленную команду специально обученных женщин, которые должны были проверять, что все рисинки в его тарелке одного размера, формы и цвета.

Адольф Гитлер был вегетарианцем и в конце жизни питался только картофельным пюре и бульоном. Некоторые полагают, что его приверженность вегетарианской диете обусловлена идеологическими мотивами, однако есть мнение, что он считал воздержание от мяса способом борьбы с хроническим вздутием и запорами.

Гитлер, вождь нацистской Германии, известен захватом обширных территорий в Европе и Северной Африке в ходе Второй мировой войны и массовым истреблением евреев, цыган, славян и других людей. Он так боялся быть отравленным, что держал группу из 15 дегустаторов и ел только в том случае, если никто из них не умер в течение 45 минут после приема пищи.

Лидер СССР Иосиф Сталин очень любил родную для него грузинскую кухню, в которой доминируют грецкий орех, чеснок, слива, гранат и вино.

Ему нравилось соревноваться в количестве выпитого и наслаждаться застольями, которые могли длиться по шесть часов подряд. Сложное меню готовила целая команда поваров.

Итальянский диктатор Бенито Муссолини любил простой салат с крупно нарезанным чесноком, политый оливковым маслом и сбрызнутый свежим лимонным соком. Он считал, что французская кухня «никакая».

Муссолини , основавший фашистскую партию в Италии и построивший тоталитарное государство, предпочитал обедать дома с женой Ракеле и пятью детьми. Обед в доме Муссолини проходил в строго определенное время, и все должны были сидеть за столом с полными тарелками в ожидании главы семейства.

Бывший диктатор Уганды генерал Иди Амин обожал жареного козленка, маниоку и хлеб из проса. Еще он ел по 40 апельсинов в день, считая, что это «натуральная виагра». Позже, когда он жил в изгнании в Саудовской Аравии, он любил поесть курицу в KFC и пицц

Иди Амин сверг избранное правительство в ходе военного переворота и объявил себя президентом. Он жестоко правил Угандой в течение восьми лет. За время его правления погибло около 300 тыс. граждан. У Иди Амина был период, когда он любил все британское и даже завел традицию вечернего чаепития. Также ходили слухи о его каннибализме.

Камбоджийский диктатор Пол Пот любил оленину, мясо кабана, змей, свежие фрукты, бренди и китайское вино. Также ему нравилось жаркое из кобры.

Пол Пот и его коммунистическое движение красных кхмеров организовали жесткую программу общественного переустройства, из-за которой были казнены, погибли от переутомления на работе или от голода до 2 миллионов камбоджийцев.

Пол Пот устраивал роскошные пиры, а его подданным разрешалось есть лишь воду с несколькими зернышками риса.

Румынский лидер Николае Чаушеску любил вегетарианскую лазанью с соусом из яйца, взбитого со сметаной, заливного карпа по-румынски, а также простые салаты из помидоров, лука и брынзы со стейком.

Чаушеску правил социалистической Румынией с 1965 по 1989 год. Он не ел не проверенную должным образом пищу и выбрасывал из тарелки на пол еду на официальных мероприятиях, пиная ее ногами.

Франсиско Масиас Нгема, первый президент Экваториальной Гвинеи, который истребил или сделал политическими беженцами от одной до двух третей населения страны и при котором Экваториальную Гвинею стали называть «африканским Дахау», любил пить банг — чай из женских ростков конопли и ибоги, корня африканского кустарника с галлюциногенными свойствами.

О застольных привычках Нгемы мало что известно, но ходили слухи, что он был каннибалом и коллекционировал черепа в холодильнике.

Гаитянский диктатор Франсуа Дювалье, также известный как Папа Док, уже был диабетиком и имел проблемы с сердцем, когда пришел к власти в 1950-е годы. К 1971 году, перед смертью, жена кормила его с ложечки.