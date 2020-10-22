Как советская модель бросила мировую славу ради любви 

Советская манекенщица Татьяна Чапыгина — уникальная женщина, которая сначала оставила медицинский ради карьеры модели, а потом карьеру модели бросила ради семейного счастья. "Рамблер" узнал подробности жизни девушки, которая всегда знала, чего хочет от жизни.

Татьяна родилась в Москве и решила стать врачом, как и полагало всем приличным девушкам, но после первой операции стало ясно, что работа с больными — не то, о чем она мечтала.

Будущая модель всегда отличалась хорошими внешними данными, красота позволяла ей быть в центре внимания, но о карьере актрисы или модели девушка даже не мечтала, продолжая работать медсестрой. И так бы шло и дальше, если бы не случай.

«Подруга собралась на пробы в Дом моделей, я пошла с ней за компанию. Там меня увидел Вячеслав Михайлович Зайцев и пригласил к себе. Мне тогда было 23 года», — вспоминала манекенщица позже.

Работа демонстратора одежды не была такой «социально поощряемой», как работа медсестры или врача. К тому же она была достаточно напряженной, а платили не много. Девушки проводили по десять показов в день и помимо вечерней одежды они демонстрировали рабочую униформу: комбинезоны, робы, телогрейки, брезентовые куртки и штаны.

Своей красотой Татьяна была обязана правильному образу жизни. Несмотря на юный возраст, она не очень любила вечеринки, не пила алкоголь и ложилась спать всегда вовремя. Она просто не понимала, как при таком объеме работы, можно было "гулять".

Фотографии девушки печатали в журналах мод, а также в главных женских журналах: «Работнице» и «Крестьянке». Репутация Чапыгиной позволила ей выезжать заграницу и работать на международном уровне. Она побывала в Германии, США, Мексике и Японии.

Однажды после показа в России к Чапыгиной подошел приятный мужчина, который позже оказался бизнесменом из Австрии. Он пригласил молодую женщину в кафе, а потом потратил еще кучу времени на ухаживания, пока не получил согласия стать его женой.

Татьяна Чапыгина вышла замуж, когда ей было уже за 35, а Советский Союз доживал последние месяцы своего существования. Она решила закончить карьеру и посвятить всю себя своей уютной семейной жизни в самом центре Москвы.