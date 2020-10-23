Соблазнители-вакаресасея: кто это и кому они нужны 

Нравы жителей Азии разительно отличаются от норм жизни, принятых у европейцев. Неудивительно, что подчас многие вещи, привычные для азиатов, вызывают у нас множество вопросов. К ним относятся и соблазнители-вакаресасея. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Вакаресасей" — это частный агент-разлучник, которого ревнивые супруги нанимают для того, чтобы соблазнить своего партнера. Иногда услугами соблазнителей пользуются еще и для того, чтобы подставить человека, с которым возлюбленный завязал интрижку.

После инцидента, в ходе которого соблазнитель убил жену своего клиента, услуги вакаресасеев стали менее популярны. К тому же, их было запрещено рекламировать онлайн.

Однако прошло 10 лет, и рекламные объявления вновь заполонили интернет. Услуги вакаресасеев стоят недешево, но люди продолжают ими пользоваться, чтобы вывести возлюбленных на чистую воду.

По словам Мотидзуки, музыканта, который воплотил мечту о собственном детективном агентстве в жизнь, даже относительно простое дело, в котором о человеке многое известно, может стоить порядка 400 тысяч иен (примерно 277 тысяч рублей). При этом цена может резко возрасти, если человек, которого надо соблазнить, живет затворником.

Если клиент политик или знаменитость, и соблазнителю нужно сохранять высокий уровень конфиденциальности, его работа может стоить 20 миллионов иен (14 миллионов рублей).

Как отметила писательница Стефани Скотт , написавшая роман по мотивам трагического инцидента с убийцей-вакаресасеем, агент-разлучник помогает людям избежать крупного конфликта перед расставанием:

"Это способ выйти из сложной ситуации, не вступая в конфликт с близким человеком, с которым пришло время расстаться. Да и ваша жена с гораздо большей долей вероятности согласится на развод, если в это время будет влюблена в кого-то".

Вот только большинство клиентов Мотидзуки не супруги, намеренные развестись, а те, кто жаждет разрушить роман жены или мужа на стороне.

Мотидзуки также подчеркивает, что подобный бизнес существует не только в Японии, однако на Западе принято рассказывать о нем, как о чем-то экзотическом.