«Местные относятся к русским с уважением и опаской»

Алексей влюбился в Прагу с первого взгляда, переехал туда с семьей и прожил в столице Чехии целых 12 лет. За это время он ни разу не пожалел о своем решении и понял, какие ценности в жизни действительно важны. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в Праге.

Я начну рассказ о своем переезде в западную Европу с девяностых годов прошлого столетия. Тогда я был выпускником среднестатистической школы и студентом московского вуза. В этот период я, как и все вокруг, выживал: учился, работал, пытался заработать на торговле.

Мой первый европейский заграничный опыт — это Польша. Я поехал туда, чтобы купить одежду для себя и перепродажи, да и вообще посмотреть, что за другие страны есть за пределами Родины. В Польше и ее столице Варшаве мне пришлось побывать порядка десяти раз.

Именно тогда у меня появились первые впечатления о заграничной жизни, зародилось ощущение, что надо переезжать, и желание сделать это. Я мечтал посетить новые страны, изучить жизнь в них и постараться найти способ остаться там жить

Да, назвать Польшу страной западной Европы в начале 90-х можно было с большой натяжкой. Но все, что я там видел, поразило меня: хорошие дороги, идеальные железнодорожные переезды, чистота в городах, аккуратность сельхозугодий. Я видел, что жители Польши трудяги и живут они по-другому: не легче, но лучше нас. И незаметно для себя самого я увидел потенциал западных перспектив. Очень хотел развития и думал, а почему бы и не в Европе.

Любовь с первого взгляда

Упорный труд на коммерческом и юридическом поприще в России сделали свое дело, и со временем у меня появилась возможность путешествовать. Мой первый приезд в Чехию состоялся в 2002 году. Назвать его судьбоносным? Значит, не сказать ничего! Мое представление о Чехии в тот момент складывалось и основывалось от просмотров телепередачи «Непутевые заметки» и рекламы в туристических буклетах. Страна удивила и влюбила в себя сразу же.

Я оказался в Праге в рождественские праздники, этот период в Чехии обладает особенным колоритом. Это вкус праздничного уличного ярмарочного воздуха, жареного мяса на вертеле, детских сладостей, недорогой уличной еды чешской кухни, пива. Это всплеск эмоций от многовековой истории, которая лежит под ногами, смотрит на тебя с домов и памятников архитектуры, чувствуется во всем. Его можно было потрогать, его нужно было увидеть, его мы и вкусили! Городской зимний запах от отопления угольным брикетом я могу вспомнить и по сей день. Да, Прага тогда еще во многих местах отапливалась углем, это добавляло чешского колорита!

Все мы знаем, что такое чувства к любимому человеку, к своему ребенку или к родителям, а вот любовь к городу — чувство нестандартное. Однако именно это чувство посетило меня, когда я был в Праге и особенно когда поезд увозил меня с центрального вокзала столицы Чешской Республики.

Уезжая из Праги, я хотел вернуться. Произошло это через несколько лет. В итоге я прожил в Праге 12 лет, в этом городе выросли мои старшие дети и родился младший сын. Здесь я занялся своим любимым делом, открыл свой бизнес по помощи эмигрантам и торговле недвижимостью. Я отдал Чехии лучшие годы, исправно платил налоги, а взамен получил приятную европейскую жизнь.

Прага приводила в восторг всех, кто приезжал ко мне, — родных, друзей, гостей, клиентов и партнеров по бизнесу. Отдельным подтверждением уважения и любви к Чехии со стороны русскоговорящих эмигрантов является их количество. Многим из них помог устроиться в стране именно я.

Переезд

При переезде, конечно, возникли сложности. В первую очередь, бытовые. Ведь приехать на новое место и стать по сути никем, когда ты уже зрелый человек, достигший успеха и уважения на родине, это авантюризм, риск и стресс. С другой стороны, такой опыт сильно мотивирует и поднимает мозговую активность: времени мало, нужно срочно что-то придумать и начать реализовывать, самоорганизоваться, создать свой имидж и работать.

Активная интеграция в общество с самого начала очень помогла. Мы начали изучать язык, слушать чешскую речь — телевизор, радио. Когда не сидишь на месте — дети ходят в школу, ты учишься зарабатывать в новой стране, — все идет своим чередом. Никто не обещал, что будет просто, поэтому к трудностям мы были готовы. Конечно, переживали, побаивались, на ходу обучались новым реалиям.

Главный совет, который я могу дать, — не нарушать законодательство. И помнить, что в другую страну тебя никто не звал и не приглашал, ты сам принял это важное решение

Эмиграция — это всегда риск. До переезда я слышал мнение, что эмигрант первой волны никогда не будет и не сможет быть полноценно счастлив. Отчасти это правда, пока ты не имеешь статуса, гражданства и вынужден чувствовать себя «гостем», но это быстро проходит. Ты вспоминаешь об этом только когда продлеваешь свои документы постоянного места жительства и ждешь ответа от миграционной службы.

Однако эмигранты второй волны, то есть наши дети, уже полноценные граждане Чехии и Европейского союза . Они живут счастливо, у них огромные возможности для собственного становления, жизни, учебы, работы. А главное, они вольны выбрать ту страну, которая им больше всего подойдет и станет их новым домом.

Ни мне, ни моим детям ни разу не пришлось столкнуться здесь с дискриминацией. В детском саду, школе, повседневных ситуациях и даже при ведении бизнеса к нам, эмигрантам, чехи относятся так же, как к своим.

Комфортные города

Главная особенность чешских городов и Праги в частности — все в них сделано для комфортной жизни. Удобная инфраструктура, чистый воздух, пространства для отдыха, забота о сохранении архитектурного облика города. Чего стоят только одни пляжи на реке Влтава, в жаркие летние дни там чувствуешь себя как на курорте.

Многочисленные, многокилометровые велосипедные трассы, проложенные на дотации по общеевропейской программе, позволяют путешествовать из города в город по всей стране, не говоря уже о самой Праге. Велотрассы проложены таким образом, чтобы люди семьями могли переезжать из района в район, посещать детские площадки, спортивные площадки, корты, гольф, пляжи, речной рафтинг, пражский зоопарк, парки, сады, виноградники, замки и дворцы. При этом велодвижение максимально безопасно.

Грамотно в архитектурном плане подобрано сочетание исторических и новых районов Праги. Изобилие зелени на улицах Праги, зеленые зоны для отдыха, где загорают и гуляют по газонам люди и туристы без каких-либо ограничений и запретов. Здесь можно отдохнуть на природе, не выезжая за пределы города. Очень много площадок для всех видов спорта, все в общем доступе, было бы желание. Почти все бесплатно, стоимость посещения бассейна под открытым небом чисто символическая. Круглый год открыто множество аквапарков.

Общественный транспорт в Праге и между городами работает отменно, по электронному графику и с максимальным удобством для всех. Весь транспорт новый, экологически чистый. Основной автоконцерн Škoda поставляет на рынок все типы общественного транспорта, включая поезда, вагоны, городские трамваи. Средняя стоимость проезда в городе — полтора евро.

Повседневная жизнь

Чехи и другие жители столицы обычно питаются в ресторанах по системе бизнес-ланч — это удобно и экономно. В ресторанах происходит подписание контрактов, проходят переговоры, принимаются важные решения, работа приносит радость на сытый желудок. Пойти в ресторан считается здесь нормой, а не событием.

Покупка продуктов в магазине, чтобы их готовить дома, считается неоправданно дорогой. Проще и вкуснее питаться в ресторанах

Чешская кухня очень понятна и близка славянам. Блюда очень простые и вкусные, причем везде — хоть на рынке, хоть на ярмарке, хоть в ресторане, хоть в простом пивном баре. Чешское пиво — самое популярное в Европе и, конечно, у себя на родине оно дешевле и вкуснее. Так что любителям пива — только в Чехию.

Медицина и система здравоохранения в Чехии выше всяких похвал. За 12 лет моей жизни в Праге случалось всякое, и каждый раз врачи справлялись на отлично. Чешской медицине можно доверять, социальные и другие налоги нужно платить.

Недвижимость в Чехии недешевая, но очень высоколиквидная, поэтому весьма перспективная. Ипотека здесь — ниже двух процентов годовых. Коммунальные услуги не такие дорогие, как в Германии или Австрии, но и не дороже, чем в Белоруссии и России. Их стоимость учит экономии и рациональному расходу, к этому быстро привыкаешь. Огромное количество домов, квартир и коммерческих объектов принадлежит нашим соотечественникам: они там живут, сдают их в аренду для проживания или ведения бизнеса. Доход от всех типов недвижимости постоянно растет, даже сейчас, в период активной стадии карантина и отсутствия туристов.

Особенности чехов

Чехи — забавная нация со своими странностями, но к русским относятся с уважением, с опаской, пока тебя не узнают поближе. В их сознании нет глупых стереотипов о России типа — матрешка, водка и медведи на улицах. Чехи знают и любят Россию и помнят с благодарностью, что мы освободили их страну во Второй мировой войне. Их всегда удивляют и радуют расстояния в нашей стране. Например, на их вопрос, «где вы живете», я отвечал: недалеко от Москвы в тысяче километров. Это всегда вызывало смех, и они саркастично перефразировали это как «ну да, считай за углом».

Я ни разу не видел чехов, у которых бы было большое желание посетить Россию и посмотреть нашу историю. Но при этом они четко понимают, что с Россией нужно сотрудничать и дружить, они за экономику и взаимную выгоду

Экономика Чехии показывает уверенный ежегодный рост, и даже пандемия коронавируса на текущий момент приостановила только туристический сектор страны. Чехия по объему экономики, развитию промышленности и уровню жизни граждан оказалась ведущей страной из всех стран бывшего Варшавского договора.

Определенной трудностью при ведении бизнеса в Чехии можно назвать дефицит деловых партнеров. Не так много в деловой среде есть чехов, с которыми приятно работать, которые выполняют в срок все то, за что они отвечают. Но если удалось найти такого партнера, нужно беречь его как зеницу ока. Впрочем, этот принцип применим и к другим странам Евросоюза.

Горы, лес и праздники

Чехия — очень самодостаточная страна со своими лесами, полными грибов и ягод, и реками, кишащими рыбой. Здесь очень комфортно отдыхать, только изредка в летний период может подвести теплая погода. Хотя сам климат в Чехии очень приятный: короткий зимний период переходит начиная с февраля в цветущую весну, в апреле цветение Праги достигает своего апогея, и это лучший месяц для посещения столицы. Город тонет в цветущих декоративных деревьях, газонах и клумбах с цветами со всего света. Для активных туристов апрель — месяц самый выгодный и относительно недорогой, если сравнивать с летним и зимним отдыхом.

Мне лично в Чехии не хватало только лишь одной важной составляющей — океана. Этот пробел наверстывался семейными поездками несколько раз на море. В Европе, благо, все курорты рядом.

Отдельное внимание необходимо уделить чешским горам. Это не Альпы, но чешские горы имеют свой национальный колорит и шарм. Горы на севере и юге страны очень манят и тянут к себе, до них не так сложно добраться, и это стоит того. Горные просторы, прогулки, сбор грибов, чистейший воздух и деревья-исполины восхищают. В горах создана вся инфраструктура для всесезонного активного и пассивного отдыха. На выбор несколько уровней сложности маршрутов. Здесь и чистые горные речки, и дикие животные. С последними стоит быть аккуратнее, особенно с кабанами.

Зимний отдых — это кайф, горные лыжи, сноуборд, просто санки. Не забуду упомянуть о зимнем горячительном: чешское красное горячее вино «сваржак», сваренное по старинному рецепту, пьется легко и вкусно, согревает быстро и приятно, пробуйте обязательно.

Очень интересно проходят чешские национальные праздники. Городские праздники — это реальный фурор, например, битва на Белой горе. Когда по историческим летописям восстанавливается ход военных событий и изображается полноценное сражение: со стрельбой из разного типа орудий, включая пушки, и поединками целых военных формирований и отдельных рыцарей. Вся баталия украшается флагами и наряжается в одежду времен XV века. На контрасте очень мило и по-домашнему проходят деревенские праздники местного масштаба.

В Чехии постоянно по всей стране на выходные проводятся разного рода акции. К ним относятся ярмарки национальной еды, праздник молодого вина, дегустация пива. Всегда на праздниках присутствует пожарная техника и спецтехника полиции, пожарные и полицейские с удовольствием возятся с детьми, показывая им свою личную амуницию, машины, оружие и спецсредства. Проводятся конкурсы и состязания, после которых всех детей награждают подарками. Жить в Чехии очень интересно и весело. Всегда есть, куда пойти и поехать, на что посмотреть, что попробовать и потрогать.

Настоящие ценности

Я планировал жить в Чехии и работать, получить документы Европейского союза, законно и честно трудиться на благо своих детей. Все так и вышло.

Для начального понимания страны, ее принципов, менталитета и людей ушло примерно пять лет. После этого ты начинаешь учиться воспринимать новую действительность, немного думать по-чешски.

Например, начинаешь ценить личное время, отдых, выходные дни, семейные праздники и поездки. Начинаешь понимать истинные ценности в жизни: это любовь, дружба, путешествия. Стараешься быть с любимыми постоянно, вместе удивляться малому и большому, ценить каждую минуту жизни. Неотъемлемой частью всего этого является спокойное общество, идеальный город, парки, аллеи, вид на крыши домов, дворцов и резиденций с высоты птичьего полета.

Работа и бизнес в Чехии приносят удовольствие и деньги для жизни. Никаких проверок, никакого давления со стороны государственных органов: главное, вовремя сдавать отчетность и платить налоги. Уже порядка десяти лет отчетность подается удаленно и без бумажной волокиты, все делается для людей. Мелкий и средний бизнес чувствует себя комфортно.