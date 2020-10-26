Как живет обездвиженный после инъекций бодибилдер

23-летний британский бодибилдер Тристан Альбертс стал инвалидом три года назад.

Юноша сделал себе самопальную инъекцию с использованием инсулина в надежде нарастить мышечную массу. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Его принимают больные диабетом, но бодибилдеры пользуются им для собственных целей — и это может закончиться плачевно. Сейчас за Тристаном ухаживает его 55-летний отец Невилл, который был вынужден оставить работу автодилера в Абу-Даби и переехать с семьей в Великобританию, чтобы помогать сыну.

tristanttwo / JustGiving

Тристан Альбертс

17 ноября 2017 года мы были в гостях на вечеринкt. Тристан выпил несколько напитков, уронил телефон, у него треснул экран,

— вспоминает Невилл события последнего вечера, когда юноша был здоров.

Наутро супруга Невилла поднялась в комнату Тристана, чтобы разбудить его, но закричала — он не дышал. У бодибилдера диагностировали гипогликемическую кому, у него отказали легкие и начал развиваться отек мозга. Для спасения жизни Тристана потребовалась срочная операция — а сейчас ему нужен круглосуточный уход и реабилитация. Молодой человек ослеп и остался обездвиженным, он не может говорить, питается через трубку. Первое время он не мог самостоятельно стоять, теперь он может сохранять вертикальное положение, выполнять простые упражнения по просьбе врача и слабо улыбаться.

tristanttwo / JustGiving