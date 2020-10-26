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Как живет бывший бодибилдер, ослепший и обездвиженный после самопальных инъекций 

WMJ.ru 3 часа назад
Как живет обездвиженный после инъекций бодибилдер
Фото: WMJ.ru
23-летний британский бодибилдер Тристан Альбертс стал инвалидом три года назад.
Юноша сделал себе самопальную инъекцию с использованием инсулина в надежде нарастить мышечную массу. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Его принимают больные диабетом, но бодибилдеры пользуются им для собственных целей — и это может закончиться плачевно. Сейчас за Тристаном ухаживает его 55-летний отец Невилл, который был вынужден оставить работу автодилера в Абу-Даби и переехать с семьей в Великобританию, чтобы помогать сыну.
tristanttwo / JustGiving
Тристан Альбертс

17 ноября 2017 года мы были в гостях на вечеринкt. Тристан выпил несколько напитков, уронил телефон, у него треснул экран,

— вспоминает Невилл события последнего вечера, когда юноша был здоров.
Наутро супруга Невилла поднялась в комнату Тристана, чтобы разбудить его, но закричала — он не дышал. У бодибилдера диагностировали гипогликемическую кому, у него отказали легкие и начал развиваться отек мозга. Для спасения жизни Тристана потребовалась срочная операция — а сейчас ему нужен круглосуточный уход и реабилитация. Молодой человек ослеп и остался обездвиженным, он не может говорить, питается через трубку. Первое время он не мог самостоятельно стоять, теперь он может сохранять вертикальное положение, выполнять простые упражнения по просьбе врача и слабо улыбаться.
tristanttwo / JustGiving
Ранее из-за похожей инъекции скончалась «доктор-Франкенштейн» Алена Верди. Организм женщины получил большую дозу инсулина, что на фоне алкогольного опьянения привело к гипогликемической коме.
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