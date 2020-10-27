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Раскрыта тайна знаменитой «девочки с шариками» 

BigPicture.ru 1 час назад
Раскрыта тайна знаменитой «девочки с шариками»
Фото: BigPicture.ru
Фотография девочки с шариками, смотрящей в объектив не по-детски суровым взглядом, наверняка известна каждому. Уже много лет этот снимок, сделанный еще в эпоху СССР, ходит по сети в качестве мема и вызывает у пользователей оживленные дискуссии.
Относительно недавно выяснилось, что ребенка сфотографировали во Львове в 1968 году во время первомайской демонстрации. Но энтузиасты не оставляли надежды получить о героине культового снимка максимум информации и их усилия не пропали даром.
Появление фотографии сердитой девочки в соцсетях и на форумах неизменно сопровождается шутками и гипотезами. Кто-то однажды даже предположил, что на снимке совсем еще юная Валерия Ильинична Новодворская — непримиримая антисоветчица и диссидентка, посвятившая всю жизнь борьбе с «коммуняками».
BigPicture.ru
Позднее появились мнения, что на фото молодая Верка Сердючка или даже переодетый Арсений Яценюк, ненавидевший «москалей» с детских лет. Но все это лишь шутки, а на самом деле все было гораздо прозаичнее. Автор снимка, львовский фотограф Илья Павлюк, запечатлел незнакомую юную львовянку в ходе первомайской демонстрации, неподалеку от областного совета.
В сети популярна лишь эта фотография, но на самом деле мастер сделал целую серию снимков и она сохранилась! Дотошные блогеры отыскали другие снимки «девочки с шариками» на сайте Львовского Музея истории фотографии и были немало удивлены. Выяснилось, что кто-то выбрал в качестве основного варианта, который был растиражирован, самый неудачный для юной львовянки вариант. Очки и выглядывающее из-за волос ухо придавали девочке глупый и одновременно мрачный вид.
Но скорее всего Павлюк когда-то сам специально отобрал и отретушировал именно этот снимок, наиболее точно отображающий настроение ребенка, попавшего в эпицентр нудного, шумного и непонятного праздника. Ведь если бы автор выбрал другую версию в качестве основной, то мы бы вряд ли знали о сердитой девочке — безликие снимки детей с шариками в СССР делали тысячами.
На других фотографиях мы видим, вместо несуразной злой девчонки в смешных роговых очках, обычного, симпатичного ребенка, немного уставшего от участия в обязательном для всех мероприятии.
BigPicture.ru
Обнаружилось и школьное фото львовянки, на котором хорошо видно, что она выглядит так же, как и другие дети. О героине снимка известно, что она, повзрослев, покинула родину и сейчас проживает в Канаде.
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Комментарии
Люди , Валерия Новодворская , Арсений Яценюк
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