Россияне поделились историями о странной родне

"Сегодня мама моя пришла и заявила что будет жить со мной пока я не найду нормального мужика, потому что тот что есть ей не нравится. Еле выставила ее…"
"А вообще у меня интересный момент был с мамой: мы значит жить начали с мужем уже через неделю после знакомства, а маме об этом я решилась сказать лишь спустя 1 месяц. Звоню ей значит, говорю так и так, живём с парнем: гробовая тишина в трубке, потом выдаёт-«ты что замуж собралась? У меня денег нет» и трубку положила"
"Моя Маман на второй моей свадьбе сидела у входа, типа ей музыка громко и мешает, предлагала моим сёстрам сделать ставки, сколько второй брак продлится"
"Так, из грустненького:не общаюсь с родным папой вот уже 16 лет. При этом он общается с сестрой. Парадокс:сидели на мой др, он позвонил сестре и попросил меня поздравить.я сидела рядом"
"Меня родня никогда не принимала, росла словно так сбоку подселилась. Например, сестра выходит замуж, а я узнаю за неделю до торжества, потому что она позвонила и попросила приехать чтоб там присматривала за ребёнком подруги. Потом родила 2 детей и я об этом узнала спустя 3 года от чужих людей. Она и мать ничего не говорили мне. С другой роднёй вообще никаких контактов даже нет. ".