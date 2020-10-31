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Россияне поделились историями о странных родственниках 

Диана Товсепова 31 октября 2020
Россияне поделились историями о странной родне
Фото: Кадр из сериала "Сваты"
В одном из популярных сообществ в Сети россияне рассказали истории о родственниках. "Рамблер" выбрал самые странные истории.
Многие рассказывают о своих матерях:

"Сегодня мама моя пришла и заявила что будет жить со мной пока я не найду нормального мужика, потому что тот что есть ей не нравится. Еле выставила ее…"

"А вообще у меня интересный момент был с мамой: мы значит жить начали с мужем уже через неделю после знакомства, а маме об этом я решилась сказать лишь спустя 1 месяц. Звоню ей значит, говорю так и так, живём с парнем: гробовая тишина в трубке, потом выдаёт-«ты что замуж собралась? У меня денег нет» и трубку положила"

"Моя Маман на второй моей свадьбе сидела у входа, типа ей музыка громко и мешает, предлагала моим сёстрам сделать ставки, сколько второй брак продлится"

Или про отцов:

"Так, из грустненького:не общаюсь с родным папой вот уже 16 лет. При этом он общается с сестрой. Парадокс:сидели на мой др, он позвонил сестре и попросил меня поздравить.я сидела рядом"

У некоторых и вовсе проблемы со всей семьей:

"Меня родня никогда не принимала, росла словно так сбоку подселилась. Например, сестра выходит замуж, а я узнаю за неделю до торжества, потому что она позвонила и попросила приехать чтоб там присматривала за ребёнком подруги. Потом родила 2 детей и я об этом узнала спустя 3 года от чужих людей. Она и мать ничего не говорили мне. С другой роднёй вообще никаких контактов даже нет. ".

*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.
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