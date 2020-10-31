Россияне поделились историями о странной родне

"Меня родня никогда не принимала, росла словно так сбоку подселилась. Например, сестра выходит замуж, а я узнаю за неделю до торжества, потому что она позвонила и попросила приехать чтоб там присматривала за ребёнком подруги. Потом родила 2 детей и я об этом узнала спустя 3 года от чужих людей. Она и мать ничего не говорили мне. С другой роднёй вообще никаких контактов даже нет. ".